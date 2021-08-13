13 Ağu 2021 - 13:26- Gündem G: 13 Ağu 2021 - 13:28

Gölcük Ulaşlı'da binalar (hisseli) icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gölcük Ulaşlı'da binalar (hisseli) icradan satılık

13 Ağu 2021 - 13:26 - Gündem

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