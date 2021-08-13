13 Ağu 2021 - 13:27- Gündem G: 13 Ağu 2021 - 13:30

Çayırova Şekerpınar'da 567 m² arsa icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Çayırova Şekerpınar'da 567 m² arsa icradan satılık
Çayırova Şekerpınar'da 567 m² arsa icradan satılık mask

 Kocaeli İl, Çayırova İlçe, 682 Ada, 7 Parsel, ŞEKERPINAR2 Mahalle/Köyde kayıtlı, tam hisseli, arsa nitelikli taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre taşınmaz arsa vasıflı, 567,25 m² dir. TEM Karayoluna, E5 Karayoluna, Sabiha Gökçen Havalimanına, Gebze D.D.Y. Tren istasyonuna yakındır. Çevresinde konut ve ticari işyerleri yapılaşması vardır.

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13 Ağu 2021 - 13:27 - Gündem

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