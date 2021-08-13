Bayramda yediği baklava sonu oldu

Kartepe Dumlupınar Mahallesi Umut Sokak adresinde ikamet eden Yıldız Teknik İnşaat Malzemelerinin sahibi olan ve 1987 yılında eski Köseköy Belediye başkan yardımcılığı görevinde bulunan Sebahattin Yıldıztekin (67), kurban bayramının 3. günü yediği baklava diliminin soluk borusuna kaçması sonucu nefessiz kaldı. Yakınlarının ihbarı ile olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Başiskele Yeniköy’de bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırılan Yıldıztekin burada tedavi altına alındı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Yaklaşık 20 gündür tedavisi süren Yıldıztekin, yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yıldıztekin’in acı haberi yasa boğarken cenazesi hastanede tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Sebahattin Yıldıztekin’in cenazesi Köseköy Selimiye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseköy İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.