13 Ağu 2021 - 13:38- Asayiş G: 13 Ağu 2021 - 14:08

Bayramda yediği baklava sonu oldu

Kartepe’de ikamet eden ve kapatılan eski Köseköy Belediye Başkan Yardımcılarından olan 67 yaşındaki Sebahattin Yıldıztekin, boğazına kaçan baklava nedeniyle 20 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Bayramda yediği baklava sonu oldu mask

Kartepe Dumlupınar Mahallesi Umut Sokak adresinde ikamet eden Yıldız Teknik İnşaat Malzemelerinin sahibi olan ve 1987 yılında eski Köseköy Belediye başkan yardımcılığı görevinde bulunan Sebahattin Yıldıztekin (67), kurban bayramının 3. günü yediği baklava diliminin soluk borusuna kaçması sonucu nefessiz kaldı. Yakınlarının ihbarı ile olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Başiskele Yeniköy’de bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırılan Yıldıztekin burada tedavi altına alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yaklaşık 20 gündür tedavisi süren Yıldıztekin, yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yıldıztekin’in acı haberi yasa boğarken cenazesi hastanede tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Sebahattin Yıldıztekin’in cenazesi Köseköy Selimiye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseköy İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.
# Sokak, sağlık, çocuk

13 Ağu 2021 - 13:38 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.179.987 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Uyuşturucu taciri jandarmaya yakalandı mask
Uyuşturucu taciri jandarmaya yakalandı
 Açık unutulan vantilatör mutfağı yaktı! mask
 Açık unutulan vantilatör mutfağı yaktı!
Avukata saldıran şahıs itiraz üzerine tutuklandı! mask
Avukata saldıran şahıs itiraz üzerine tutuklandı!
18 yaşındaki dolandırıcı polise yakalandı mask
18 yaşındaki dolandırıcı polise yakalandı
Alkollü şahıs acil servisi birbirine kattı mask
Alkollü şahıs acil servisi birbirine kattı
Yahyakaptan'da yangın paniği! 1 kişi hastanelik oldu... mask
Yahyakaptan'da yangın paniği! 1 kişi hastanelik oldu...
Anket Memur ve memur emeklilerinin zam oranlarını yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL