18 yaş altındaki taraftarlar için UYARI

TFF ve Sağlık Bakanlığı yeni sezon öncesi stada girişler ile ilgili yeni kuralları duyurdu. 18 yaş altındaki Kocaelispor taraftarları maçtan 48 saat önce PCR testi yaptırmak zorunda. 12 yaşından küçükler ise hiçbir şekilde stada giremeyecek.