13 Ağu 2021 - 13:57- Spor G: 13 Ağu 2021 - 13:58

18 yaş altındaki taraftarlar için UYARI

13 Ağu 2021 - 13:57 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.179.987 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yeni formalar futbolculara giydirildi mask
Yeni formalar futbolculara giydirildi
Geçmiş olsun Mustafa hoca ! mask
Geçmiş olsun Mustafa hoca !
Mesut için geciken teşekkür mask
Mesut için geciken teşekkür
Yeni transferimiz İlyas Kubilay Yavuz: Sorumluluktan kaçmayacağım mask
Yeni transferimiz İlyas Kubilay Yavuz: Sorumluluktan kaçmayacağım
Süper Lig’de perde açılıyor mask
Süper Lig’de perde açılıyor
1.Haftanın açılışı ankara kapanışı İzmit’te olacak mask
1.Haftanın açılışı ankara kapanışı İzmit’te olacak
Anket Memur ve memur emeklilerinin zam oranlarını yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL