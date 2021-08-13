ATM’de bulduğu karttan para çekince gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre İzmit’te bulunan bir AVM’de dolaşan ve alışveriş yapan bir vatandaş, eve döndükten sonra telefonuna gelen bilgisi dışındaki kredi kartı kullanımını fark etti. Kartını arayan ancak bulamayan vatandaşın ihbarı üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, unutulan kartı alarak para çekimi gerçekleştiren kişinin M.H. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Daha öncede iş yerinden hırsızlık suçundan sabıkası bulunan M.H.’nin İstanbul Zeytinburnu’nda olduğunu belirleyen ekipler, M.H.’yi burada yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli M.H. tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.