13 Ağu 2021 - 13:59- Asayiş G: 13 Ağu 2021 - 14:01

ATM’de bulduğu karttan para çekince gözaltına alındı

İzmit’te bulunan bir AVM’de unutulan kartı gören ve içinden bir miktar para çeken kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
ATM’de bulduğu karttan para çekince gözaltına alındı mask

Alınan bilgiye göre İzmit’te bulunan bir AVM’de dolaşan ve alışveriş yapan bir vatandaş, eve döndükten sonra telefonuna gelen bilgisi dışındaki kredi kartı kullanımını fark etti. Kartını arayan ancak bulamayan vatandaşın ihbarı üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, unutulan kartı alarak para çekimi gerçekleştiren kişinin M.H. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Daha öncede iş yerinden hırsızlık suçundan sabıkası bulunan M.H.’nin İstanbul Zeytinburnu’nda olduğunu belirleyen ekipler,  M.H.’yi burada yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli M.H. tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

13 Ağu 2021 - 13:59 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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