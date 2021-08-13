Aydın Günaydın Hatayspor’da

Derincespor’dan yapılan açıklamayla, Aydın Günaydın’ın Hatay’a transfer edildiği öğrenildi. Açıklama şöyle: “Kulübümüzde alt yapı koordinatörlüğü yapan Aydın Günaydın, yönetim kurulumuzdan aldığı izin sonrası Süper Lig kulüplerinden Hatayspor’un alt yapı genel koordinatörlüğü görevine getirilmiştir. İlimizin değerli bir teknik direktörü olan Aydın Günaydın’ın yeni görevi bizler için de gurur vesilesi olmuştur. Yönetim kurulumuzla yaptığı anlaşmada da üst ligden bir kulüpten teklif aldığında yolunu açacağımızı ifade ettiğimiz Aydın Günaydın hocamızın, şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancımızın tam olduğunu belirtir, değerli hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz.”