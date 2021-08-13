13 Ağu 2021 - 14:21- Spor G: 13 Ağu 2021 - 14:23

Aydın Günaydın Hatayspor’da
Aydın Günaydın Hatayspor’da mask

Derincespor’dan yapılan açıklamayla, Aydın Günaydın’ın Hatay’a transfer edildiği öğrenildi. Açıklama şöyle: “Kulübümüzde alt yapı koordinatörlüğü yapan Aydın Günaydın, yönetim kurulumuzdan aldığı izin sonrası Süper Lig kulüplerinden Hatayspor’un alt yapı genel koordinatörlüğü görevine getirilmiştir. İlimizin değerli bir teknik direktörü olan Aydın Günaydın’ın yeni görevi bizler için de gurur vesilesi olmuştur. Yönetim kurulumuzla yaptığı anlaşmada da üst ligden bir kulüpten teklif aldığında yolunu açacağımızı ifade ettiğimiz Aydın Günaydın hocamızın, şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancımızın tam olduğunu belirtir, değerli hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz.”

13 Ağu 2021 - 14:21 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.179.987 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
18 yaş altındaki taraftarlar için UYARI mask
18 yaş altındaki taraftarlar için UYARI
Yeni formalar futbolculara giydirildi mask
Yeni formalar futbolculara giydirildi
Geçmiş olsun Mustafa hoca ! mask
Geçmiş olsun Mustafa hoca !
Mesut için geciken teşekkür mask
Mesut için geciken teşekkür
Yeni transferimiz İlyas Kubilay Yavuz: Sorumluluktan kaçmayacağım mask
Yeni transferimiz İlyas Kubilay Yavuz: Sorumluluktan kaçmayacağım
Süper Lig’de perde açılıyor mask
Süper Lig’de perde açılıyor
Anket Memur ve memur emeklilerinin zam oranlarını yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL