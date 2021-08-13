Kocaelispor’un yeni transferi Mehmet Taş: Zoru başaracak bir takımız

Kocaelispor’un efsane taraftarı Mehmet Taş ile aynı adı ve soyadı taşıyan Kocaelispor’un yeni transferi “İlk maçlar zordur. Ama bu zorluğun üzerinden gelecek bir takıma sahibiz” dedi

LİGE ALIŞIK BİR TAKIM

Geçen sezon şampiyon olan süper Lig ekibi Giresunspor ile şampiyonluk yaşayan futbolculardan Mehmet Taş sorularımızı yanıtladı. Mehmet Ümraniyespor karşısında şehre 3 puan hediye ederek sezonu açacaklarına inandığını belirterek “Geldiğim ilk günden beri takım içinde sıcak ve samimi bir ortam görüyorum. Başkanımız ve yönetimimiz takıma iç içe. Hocalarımız, futbolcu arkadaşlarımız ile birlikte güzel bir aile olduk. Verimli bir kamp geçirdik. Bu çalışmalarımızın karşılığını evimizdeki Ümraniye maçında almak için elimizden geleni yapacağız. Ümraniye’nin iskeleti duruyor ve lige alışık bir takım. Bu tür takımlara karşı oynamak kolay olmaz. Ligin ilk maçları zor olsa da Kocaeli şehrine galibiyet hediye edeceğimize inanıyorum” dedi.

NASIL BİR TARAFTAR OLDUĞUNU BİLİYORUM

Mehmet Taş şunları söyledi: “Kocaelispor gibi camialarda hedefler hiçbir zaman bitmez ve bu tür kulüpler hangi ligde olursa olsun zirveyi hedefler. Kocaelispor için de bu dediğim geçerli. Bu sezon hedef belli. Ama biz yine temkinli olacağız, eksiklerimizi, haddimizi bileceğiz ve her haftayı final olarak göreceğiz. Kocaelispor’a karşı oynamadım ama nasıl bir taraftarı olduğunu biliyorum. Özellikle Adana Demirspor’da oynarken Kocaelispor taraftarı ile ilgili sürekli iyi şeyler duydum. TFF kriterleri tribüne gelecek olan taraftarı umarım olumsuz etkilemez ve onların da desteğini arkamıza alırsak yükümüzü biraz olsun hafifletiriz.

TERİMİN SON DAMLASINA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM

Benim normal mevkiim ön libero. Stoper ve sağ bekte de oynayabiliyorum. Eksik neredeyse vebana nerede ihtiyaç duyulursa terimin son damlasına kadar mücadele edeceğimin sözünü verebilirim. Maç içinde de zaman zaman yerlerle oynamalar olabilir. Futbolcunun bunu başarabilmesi futbol bilgisi ile orantılıdır. Kendime bu anlamda güveniyorum. Gerçekten çok deneyimli ve bir hocaya ve kampta Mustafa hocamızın yokluğunu aratmayan, kaliteli bir teknik ekibine sahibiz. Böylesi bir teknik kadro ile çalıştığım için mutluyum. Tüm Kocaelisporluları, Ümraniyespor maçına davet ediyorum.”