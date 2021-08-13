1.Lig perdesi dün gece… Takımlar bugün de ilk heyecanlarını yaşıyor…

İSTANBUL-MANİSA FK
(19.15-Beinsport Max)
1.Lig 2021-2022 sezonunun ilk hafta perdesi dün gece gazetemiz baskıya girerken açılıyordu. Ankara Eryaman Stadı’ndaki maçta Gençlerbirliği ile Eyüpspor karşı karşıya geliyordu. Süper Lig’den düşen Ankara ekibi ile 1.Lig’e yükselen İstanbul ekibinin mücadelesi 20.30’da başlayacaktı. Haftanın kapanış maçında ise pazartesi akşamı Kocaelispor, Ümraniye’yi konuk edecek. Program şöyle…
TFF 1. LİG - 1.HAFTA MAÇLARI:
BUGÜN:
19:15 İSTANBULSPOR A.Ş.-MANİSA FK ESENYURT NECMİ KADI
21:45 DENİZLİSPOR-R.HAST. BANDIRMA DENİZLİ ATATÜRK STADI
21:45 BALIKESİRSPOR -BEYPİLİÇ BOLU BALIKESİR ATATÜRK
PAZAR: (YARIN)
19:15 TUZLASPOR A.Ş.-ANKARAGÜCÜ
19:15 KEÇİÖRENGÜCÜ-ALTINORDU OSMANLI STADYUMU
21:45 BURSASPOR-ADANASPOR A.Ş. BURSA B.ŞEHİR B. STADI
21:45 MENEMENSPOR-BŞB ERZURUM MENEMEN İLÇE STADI
PAZARTESİ:
20:30 KOCAELİSPOR-ÜMRANİYESPOR KOCAELİ STADYUMU
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.