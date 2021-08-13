1.Lig perdesi dün gece… Takımlar bugün de ilk heyecanlarını yaşıyor…

İSTANBUL-MANİSA FK

(19.15-Beinsport Max)

1.Lig 2021-2022 sezonunun ilk hafta perdesi dün gece gazetemiz baskıya girerken açılıyordu. Ankara Eryaman Stadı’ndaki maçta Gençlerbirliği ile Eyüpspor karşı karşıya geliyordu. Süper Lig’den düşen Ankara ekibi ile 1.Lig’e yükselen İstanbul ekibinin mücadelesi 20.30’da başlayacaktı. Haftanın kapanış maçında ise pazartesi akşamı Kocaelispor, Ümraniye’yi konuk edecek. Program şöyle…

TFF 1. LİG - 1.HAFTA MAÇLARI:

BUGÜN:

19:15 İSTANBULSPOR A.Ş.-MANİSA FK ESENYURT NECMİ KADI

21:45 DENİZLİSPOR-R.HAST. BANDIRMA DENİZLİ ATATÜRK STADI

21:45 BALIKESİRSPOR -BEYPİLİÇ BOLU BALIKESİR ATATÜRK

PAZAR: (YARIN)

19:15 TUZLASPOR A.Ş.-ANKARAGÜCÜ

19:15 KEÇİÖRENGÜCÜ-ALTINORDU OSMANLI STADYUMU

21:45 BURSASPOR-ADANASPOR A.Ş. BURSA B.ŞEHİR B. STADI

21:45 MENEMENSPOR-BŞB ERZURUM MENEMEN İLÇE STADI

PAZARTESİ:

20:30 KOCAELİSPOR-ÜMRANİYESPOR KOCAELİ STADYUMU