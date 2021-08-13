13 Ağu 2021 - 15:24- Spor G: 13 Ağu 2021 - 15:25

1.Lig perdesi dün gece… Takımlar bugün de ilk heyecanlarını yaşıyor…
1.Lig perdesi dün gece… Takımlar bugün de ilk heyecanlarını yaşıyor… mask

İSTANBUL-MANİSA FK

(19.15-Beinsport Max)

1.Lig 2021-2022 sezonunun ilk hafta perdesi dün gece gazetemiz baskıya girerken açılıyordu. Ankara Eryaman Stadı’ndaki maçta Gençlerbirliği ile Eyüpspor karşı karşıya geliyordu. Süper Lig’den düşen Ankara ekibi ile 1.Lig’e yükselen İstanbul ekibinin mücadelesi 20.30’da başlayacaktı. Haftanın kapanış maçında ise pazartesi akşamı Kocaelispor, Ümraniye’yi konuk edecek. Program şöyle…

TFF 1. LİG -  1.HAFTA MAÇLARI:

BUGÜN:

19:15     İSTANBULSPOR A.Ş.-MANİSA FK                             ESENYURT NECMİ KADI

21:45     DENİZLİSPOR-R.HAST. BANDIRMA          DENİZLİ ATATÜRK STADI

21:45     BALIKESİRSPOR                -BEYPİLİÇ BOLU                               BALIKESİR ATATÜRK

PAZAR: (YARIN)

19:15     TUZLASPOR A.Ş.-ANKARAGÜCÜ                             

19:15     KEÇİÖRENGÜCÜ-ALTINORDU                  OSMANLI STADYUMU

21:45     BURSASPOR-ADANASPOR A.Ş.                BURSA B.ŞEHİR B. STADI

21:45     MENEMENSPOR-BŞB ERZURUM              MENEMEN İLÇE STADI

PAZARTESİ:

20:30     KOCAELİSPOR-ÜMRANİYESPOR                              KOCAELİ STADYUMU

# Kocaelispor

13 Ağu 2021 - 15:24 - Spor

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