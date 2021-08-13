13 Ağu 2021 - 15:24- Spor G: 13 Ağu 2021 - 15:26

Süper Lig’de İlk maçlar sürüyor
Süper Lig’de İlk maçlar sürüyor mask

K.GÜMRÜK-GAZİANTEP

(19.15-Beinsports1)

BUGÜN:

19:15     VAV.F.K.GÜMRÜK-GAZİANTEP FK         ATATÜRK OLİMPİYAT

21:45     ALTAY-KAYSERİSPOR                                    BORNOVA AZİZ KOCAOĞLU

21:45     ATAKAŞ HATAYSPOR-KASIMPAŞA           YENİ HATAY STADYUMU

PAZAR:

19:15     MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-ALANYA         BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM

21:45     FRAPORT TAV ANTALYA              -GÖZTEPE           ANTALYA STADYUMU

21:45     ADANA DEMİR-FENERBAHÇE A.Ş.           YENİ ADANA STADYUMU

PAZARTESİ:

19:15     Ö. Y.MALATYA-TRABZONSPOR                 YENİ MALATYA STADYUMU

19:15     DEMİR GRUP SİVAS-İ.KONYA                    BAHÇEŞEHİR KOL.4 EYLÜL

21:45     GİRESUNSPOR-GALATASARAY                                 ÇOTANAK SPOR KOMPLEKSİ

13 Ağu 2021 - 15:24 - Spor

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