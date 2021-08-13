Süper Lig’de İlk maçlar sürüyor

K.GÜMRÜK-GAZİANTEP
(19.15-Beinsports1)
BUGÜN:
19:15 VAV.F.K.GÜMRÜK-GAZİANTEP FK ATATÜRK OLİMPİYAT
21:45 ALTAY-KAYSERİSPOR BORNOVA AZİZ KOCAOĞLU
21:45 ATAKAŞ HATAYSPOR-KASIMPAŞA YENİ HATAY STADYUMU
PAZAR:
19:15 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-ALANYA BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM
21:45 FRAPORT TAV ANTALYA -GÖZTEPE ANTALYA STADYUMU
21:45 ADANA DEMİR-FENERBAHÇE A.Ş. YENİ ADANA STADYUMU
PAZARTESİ:
19:15 Ö. Y.MALATYA-TRABZONSPOR YENİ MALATYA STADYUMU
19:15 DEMİR GRUP SİVAS-İ.KONYA BAHÇEŞEHİR KOL.4 EYLÜL
21:45 GİRESUNSPOR-GALATASARAY ÇOTANAK SPOR KOMPLEKSİ
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.