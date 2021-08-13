Engelli vatandaşların da Passolig’i olması gerekiyor

Engelli vatandaşlarımızın Kocaelispor maçlarını stattan izleyebilmesi için Passolig kartına sahip olmaları gerekiyor. Bunagöre Kocaelispor-Ümraniyespor maçı için İzmit Fuarı içindeki kulüp binasına başvuran ilk 47 engelli vatandaşımıza ücretsiz maç bileti tanımlaması yapılacak. Engelli vatandaşlarımızın Passolig kart, engelli kart fotokopileri ve HES kodları ile kulüp binasına gelmeleri gerekiyor.