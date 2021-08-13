AKP’li Demirel kızını evlendirdi

AKP Karamürsel eski İlçe Başkanı Recep Demirel ve Nezire Demirel’in kızı Tuğçe ve Rukiye ile Arif Kocaer çiftinin oğulları Onur ile Başiskele Yalı Wedding’de gerçekleştirilen düğün töreniyle dünya evine girdi. Genç çiftin nikahını Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım kıyarken şahitliğini ise milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve Karamürselli İş Adamı Şaban Yavuz yaptı. Evlilik cüzdanını AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu verdi. Evlilik cüzdanını veren Katırcıoğlu, “Allah genç çiftimize mutluluklar versin. Sizler için duamız rabbimizden vatanına bağlı en az üç evlat nasip etmesidir” dedi.Serkan ÜLDEŞ

ÇİFTİN NİKAHINA KATILANLAR

AKP MİLLETVEKİLLERİNDEN

Fikri IŞIK

Radiye Sezer KATIRCIOĞLU

Mehmet Akif YILMAZ

Sami ÇAKIR

İlyas ŞEKER

Cemil YAMAN

Emine ZEYBEK

AKP İL BAŞNLARINDAN

Mehmet ELLİBEŞ

Eski İl Başkanı Mahmut ÇİVELEK

Eski İl Başkanı Şemsettin CEYHAN

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN

Derince Belediye Başkanı Zeki AYGÜN

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa KOCAMAN

Körfez Belediye Başkanı Şener SÖĞÜT

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer BIYIK

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım SEZER

Kandıra Belediye Başkanı Adnan TURAN

Altınova Belediye Başkanı Metin ORAL

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar ÇAKMAK

AKP İLÇE BAŞKANLARINDAN

Karamürsel İlçe Başkanı Sait METE

Körfez İlçe Başkanı Ramazan TUNA

Başiskele İlçe Başkanı Mustafa KORAL

İzmit İlçe Başkanı Ali GÜNEY

Kandıra İlçe Başkanı Erol ÖLMEZ

Gölcük İlçe Başkanı Çetin SEYMEN

Kartepe İlçe Başkanı Sadık YILMAZ

Karamürsel Kadın Kolları Başkanı Mevlüde ŞAHİN

Karamürsel İlçe Gençlik Kolları Başkanı Onur GÖKAKIN

AKP ESKİ İLÇE BAŞKANLARINDAN

Mevlüt DEMİR

İdris ALP

Ahmet TÜRKEL

Zekai İREN

Mehmet USTAOĞLU

Ali Osman GÜR

Osman AKBULUT

Erdinç ŞENTÜRK

Selçuk ÇAKIROĞLU

Hasan AYAZ

Hüseyin YUSUF

Şahin TALUS

KARAMÜRSEL BELEDİYESİ AKP MECLİS ÜYELERİ

Ahmet UTAŞ

Mesut ÇETİNKAYA

Hasan TURAL

Sibel KAHYA

Orhan GÜLBAŞ

Abdullah TOY

Ali Rıza GÜREŞÇİ

Murat TAŞKAN

Mustafa ÜNAL

Selma AÇIK

Erdin BİLGİÇ

Recai AYDIN.