AKP’li Demirel kızını evlendirdi

AKP Karamürsel eski İlçe Başkanı Recep Demirel ve Nezire Demirel’in kızı Tuğçe ve Rukiye ile Arif Kocaer çiftinin oğulları Onur ile Başiskele Yalı Wedding’de gerçekleştirilen düğün töreniyle dünya evine girdi. Genç çiftin nikahını Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım kıyarken şahitliğini ise milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve Karamürselli İş Adamı Şaban Yavuz yaptı. Evlilik cüzdanını AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu verdi. Evlilik cüzdanını veren Katırcıoğlu, “Allah genç çiftimize mutluluklar versin. Sizler için duamız rabbimizden vatanına bağlı en az üç evlat nasip etmesidir” dedi.Serkan ÜLDEŞ
ÇİFTİN NİKAHINA KATILANLAR
AKP MİLLETVEKİLLERİNDEN
Fikri IŞIK
Radiye Sezer KATIRCIOĞLU
Mehmet Akif YILMAZ
Sami ÇAKIR
İlyas ŞEKER
Cemil YAMAN
AKP İL BAŞNLARINDAN
Mehmet ELLİBEŞ
Eski İl Başkanı Mahmut ÇİVELEK
Eski İl Başkanı Şemsettin CEYHAN
BELEDİYE BAŞKANLARINDAN
Derince Belediye Başkanı Zeki AYGÜN
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa KOCAMAN
Körfez Belediye Başkanı Şener SÖĞÜT
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer BIYIK
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım SEZER
Kandıra Belediye Başkanı Adnan TURAN
Altınova Belediye Başkanı Metin ORAL
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar ÇAKMAK
AKP İLÇE BAŞKANLARINDAN
Karamürsel İlçe Başkanı Sait METE
Körfez İlçe Başkanı Ramazan TUNA
Başiskele İlçe Başkanı Mustafa KORAL
İzmit İlçe Başkanı Ali GÜNEY
Kandıra İlçe Başkanı Erol ÖLMEZ
Gölcük İlçe Başkanı Çetin SEYMEN
Kartepe İlçe Başkanı Sadık YILMAZ
Karamürsel Kadın Kolları Başkanı Mevlüde ŞAHİN
Karamürsel İlçe Gençlik Kolları Başkanı Onur GÖKAKIN
AKP ESKİ İLÇE BAŞKANLARINDAN
Mevlüt DEMİR
İdris ALP
Ahmet TÜRKEL
Zekai İREN
Mehmet USTAOĞLU
Ali Osman GÜR
Osman AKBULUT
Erdinç ŞENTÜRK
Selçuk ÇAKIROĞLU
Hasan AYAZ
Hüseyin YUSUF
Şahin TALUS
KARAMÜRSEL BELEDİYESİ AKP MECLİS ÜYELERİ
Ahmet UTAŞ
Mesut ÇETİNKAYA
Hasan TURAL
Sibel KAHYA
Orhan GÜLBAŞ
Abdullah TOY
Ali Rıza GÜREŞÇİ
Murat TAŞKAN
Mustafa ÜNAL
Selma AÇIK
Erdin BİLGİÇ
Recai AYDIN.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.