13 Ağu 2021 - 15:51- Eğitim G: 13 Ağu 2021 - 15:53

Seymen Koleji yeni yıla çoşkulu başladı

Özel Seymen Eğitim Kurumları, 39 yıl önce başlattığı eğitim hamlesine, yeni eğitim- öğretim yılına coşkulu başladı
Seymen Koleji yeni yıla çoşkulu başladı mask

2021-2022 eğitim –öğretim yılının hazırlıklarınabaşlayan Seymen Koleji, İzmit ve Darıca yerleşkeleri öğretmenlerine yönelik başlayan seminer programı tam gündevam etti. İlk gün DoubleTreeby Hilton Kocaeli Otel’de düzenlenen programla bir araya gelen idareci ve öğretmenler yeni eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşadılar.

“HUZURLU BİR ÖĞRETİM YILI”

Seminer programı Kurucu Temsilcisi Hamiyet Satı, “2021-2022 eğitim öğretim yılında ise hedeflerimiz daha büyük. Sizler gibi Seymen Eğitim Kurumları’nda bulunmaktan gurur duyan, mesleğinde başarılı, vizyon sahibi ve her şeyden önce doğru insan olan kadromuzla ulaşılamayacak hedef olmadığına inanıyor, Atatürk’ün ilke ve hedefleri doğrultusunda başarılı ve huzurlu bir öğretim yılı diliyorum” dedi.
# eğitim

13 Ağu 2021 - 15:51 - Eğitim

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