13 Ağu 2021 - 15:53- Sağlık G: 13 Ağu 2021 - 15:55

Çocuklarda dişlere özen gösterilmeli

Çocuk Diş Hekimi Zeliha Özgöçmençocuklarda diş sağlığı konusunda bilgiler verdi ayrıca çürük oluşumunun nasıl önleneceğini anlattı
Çocuklarda dişlere özen gösterilmeli mask

Çocuk diş hekimliği (Pedodonti); bebeklerin, çocukların ve özel ilgi gerektiren bireylerin ağız ve diş sağlığı sorunları ile uğraşan, diş hekimliğinin bir anabilim dalıdır. Pedodonti, diş hekimliğinin yaşa bağlı olarak çalışan tek dalıdır. 

Çocuk diş hekimleri (Pedodontistler), standart diş hekimliği eğitimine ek olarak engelli ve özel ihtiyaçları olan çocuklar dahil tüm çocukların psikolojisi, büyüme ve gelişimi, süt ve genç sürekli dişleri üzerine eğitim görmüş olan uzman hekimlerdir. Çocuk diş hekimleri, çocuğunuzun ağız ve diş sağlığı gelişimini bebeklikten ergenlik çağına kadar geçen süre içerisinde kontrol edip kayıtlarını tutarak sağlıklı gelişmelerini sağlarlar. 

Çürük Oluşumu Engellenir mi? 

Dişlerde çürümeye sebep olan mikroorganizmaların 1960’lı yıllarda tespit edilmesiyle birlikte, çürükleri tamamen engelleyebilecek aşılar ve ilaçlar geliştirilmeye çalışılmış, ancak şuana kadar ki gelişmelere rağmen yeterince başarı elde edilememiştir. Bunun nedeni uygulanan ilaçların veya aşıların kan-plazmada yüksek seviyelerde bulunurken, tükürükte hiç veya yetersiz seviyede bulunmasıdır. Ancak dişin yapısı fluorid ve fissür örtücü uygulamaları gibi çeşitli yöntemlerle güçlendirilebilmektedir. 

Çocuklar İçin Sağlıklı Beslenme Nasıl Olmalıdır? 

Sağlıklı beslenme çocuğunuzun büyüme ve gelişimi için gerekli protein, karbonhidrat, vitamin gibi ana besin gruplarının dengeli bir şekilde alınmasıdır, dengeli beslenme çocuğunuzun genel vücut gelişimini etkilediği gibi diş sağlığının da temel unsurlarındandır. Ağız ortamı steril değildir ve zararlı-zararsız milyonlarca bakteri bizimle beraber yaşamaktadır. 

# çocuk, eğitim

13 Ağu 2021 - 15:53 - Sağlık

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