Koç Holding’den yılın ilk yarısında 7,2 MİLYAR TL YATIRIM

Koç Holding, 2021 yılının ilk yarısında konsolide bazda toplam 132 milyar TL gelir elde etti. Yılın ilk yarısında 7,2 milyar TL kombine yatırım gerçekleştiren Koç Holding’in toplam kombine yatırımları son 5 yılda 46 milyar TL’ye ulaştı. İlk yarı finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, yılın ilk yarısında pandeminin küresel ölçekte devam eden etkileri ile mücadele etmeyi sürdürdüklerini belirtti. Öte yandan Çakıroğlu, son günlerde ülkemizin dört bir yanında görülen orman yangınlarından ve peş peşe meydana gelen sel felaketlerinden duydukları endişeyi ve derin üzüntüyü dile getirdi.

“500 BİN FİDAN BAĞIŞI”

“İklim krizinin ortaya koyduğu korkutucu tabloya değinen Çakıroğlu, “Koç Topluluğu olarak ülkemizi etkisi altına alan orman yangınları karşısında ilk günden itibaren ilgili bakanlıklar, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ile iletişim halinde ihtiyaçları tespit ederek var gücümüzle çalışıyoruz. Acil ihtiyaçların karşılanması noktasında da Koç Topluluğu olarak harekete geçtik. Gelen talepleri ve ihtiyaçları Koç Holding bünyesinde tüm Topluluk Şirketlerimizin katılımıyla oluşturduğumuz Kriz Koordinasyon Merkezi’nde toplayarak elimizden geldiği ölçüde hızlıca karşılıyoruz. TEMA tarafından başlatılan kampanyaya Koç Topluluğu olarak 500 bin fidan bağışı ile katkıda bulunduk” dedi.

“TÜM CANLILARA EL UZATACAĞIZ”

Çakıroğlu, “Öte yandan, son haftalarda peş peşe Karadeniz Bölgesi’ni etkisi altına alan sel felaketlerinin de büyük üzüntüsü içindeyiz. Hayatı olumsuz etkileyen bu zorlukların üstesinden her zaman olduğu gibi dayanışma içinde geleceğiz. Ülkemizin yaralarını el birliğiyle saracağız, bu afetlerden zarar gören insanımıza ve doğada var olan tüm canlılara el uzatmaya devam edeceğiz. Felaketlerde yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet diliyor, yaralılara ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

“4 FİRMAMIZ, İLK 10’DA”

Dünyanın en büyük şirketlerinin listelendiği Fortune Global 500’de Türkiye’yi temsil eden tek şirketin bu yıl da Koç Holding olduğunu belirten Levent Çakıroğlu, “Pandeminin etkileri ile mücadele etmeyi sürdürdüğümüz bu zorlu yılda listedeki sıralamamızı yükseltmeyi başardık. Ayrıca İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO), ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)’ araştırmasının sonuçlarında Tüpraş liderliğini korurken, ilk 10 sıralamasında Ford Otosan, Arçelik ve Tofaş şirketlerimizle de yer aldık” dedi.

“KOÇ TARİHİNDE BİR İLK”

Performans gösterdikleri tüm sektörlerde yılın ilk yarısında güçlü bir performans gösterdiklerini belirten Levent Çakıroğlu, temmuz ayında açıklanan hisse geri alım programı ile Koç Topluluğu tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini de hatırlattı. Levent Çakıroğlu, “Koç Holding’in Borsa İstanbul’da oluşan değerinin ve mevcut net aktif değer iskontosunun, şirketin gerçek performansını yansıtmadığı düşüncesiyle, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla ilk kez hisse geri alım programı başlatmaya karar verdik” diye konuştu.

“TOKYO İÇİN RESMİ SPONSORLUK”

Toplumsal kalkınma sürecinde sporun birleştirici ve dönüştürücü gücüne inanarak desteklerine devam ettiklerini söyleyen Çakıroğlu, “Koç Topluluğu olarak spora yaptığımız yatırımın toplumsal kalkınma yolunda önemli kazanımlar elde etmemize yardımcı olacağını düşünüyoruz. Buradan hareketle Koç Holding olarak sporcularımızı Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda desteklemek üzere Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin resmi sponsorluğunu üstlendik. Olimpiyatlarda yarışan ve madalya kazanarak ülkemize bu gururu yaşatan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” açıklamalarında bulundu.