Yılın tamamında hayata geçirdiği kampanyalarla tüketicinin teknolojik ürünleri uygun fiyatlara almasını sağlayan MediaMarkt Türkiye, şimdi de stokları eritme kampanyasıyla yüzlerce ürünü yüzde 70’e varan indirimli fiyatlarla satışa sunacak. 23 Ağustos’a kadar sürecek kampanya kapsamında televizyondan şarjlı dik süpürgelere, klimadan vantilatöre, mutfak ekipmanlarından dikiş makinelerine, ütülerden buzdolabına, kurutma makinelerinden saç düzleştiricilerine, akıllı telefonlardan şarj aletleri ve kulaklıklara, hoparlörlerden klavyelere kadar yüzlerce ürün cazip fiyatlarla satışa sunulacak. Kampanyada ayrıca fotoğraf makineleri, hoverboardlar, monitörler, kameralar ve bilgisayar aksesuarları da uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşacak. Müşteriler 12 aya varan taksit ve banka kredisi fırsatından da yararlanabilecek.
13 Ağu 2021 - 15:57- Ekonomi Güncelleme: 13 Ağu 2021 - 15:59
MediaMarkt, depolarını cazip fiyatlarla boşaltıyor
Avrupa’nın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, 23 Ağustos’a kadar sürecek geleneksel stokları eritme kampanyası ile akıllı telefonlardan aksesuarlara, mutfak ekipmanlarından TV’lere, kurutma makinelerinden süpürgelere kadar yüzlerce üründe yüzde 70’e varan indirimleri tüketiciyle buluşturacak
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.