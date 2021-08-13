Aygün: Hizmet etmeye devam ediyoruz

AKP Derince İlçe Başkanlığı, Aylık Olağan Birim Başkanları Toplantısı’nı Yelken Kafe’de gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Koray Merdan’ın ev sahipliğinde düzenlenen programa AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ile AKP İlçe Birim Başkanları katıldı.

“PROJELERİMİZİ HİZMETE SUNUYORUZ”

İstişarede bulunduklarını belirten Başkan Aygün, “AK Parti ailesi olarak daima biriz ve beraberiz. 2023 hedefiyle çalışmalarımızı sürdürürken teşkilatlarımızla istişarede bulunarak, projelerimizi değerlendirmeye devam ediyoruz. Taahhüt ettiğimiz çalışmalarımızı sırasıyla halkımızın hizmetine sunuyoruz. Allah’ın izniyle birçok önemli projemizi daha ilçemize kazandıracağız” dedi.