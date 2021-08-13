Büyükakın ve Aygün’den Hüseyin Gülseven’e vefa

Büyükşehir Belediyesi ile Derince Belediyesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalar sonrasında 2020 yılı eylül ayında yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Sekreteri ve Derince Çınarlı Cem Evi Başkanı Hüseyin Gülseven’in adının verildiği parkın açılışı geniş bir katılımla gerçekleşti. Çınarlı Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerinde yer alan parkın açılış programına Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AKP İlçe Başkanı Koray Merdan, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ercan Geçmez, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmit Şubesi TavşantepeCemevi Başkanı Ali Ekber İncesu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Derince Şubesi Çınarlı Cemevi Başkanı İrfan Yoloğlu, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, STK temsilcileri ve yöneticileri ile bölge halkı katıldı.

“ORUÇLARINIZ KABUL OLSUN”

Açılış konuşmasını yapan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Derince Şubesi Çınarlı Cemevi Başkanı İrfan Yoloğlu, Hüseyin Gülseven’in adını yaşatmak adına verdikleri teklifi kabul eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Belediye Başkanı Zeki Aygün’e teşekkür etti. Büyükakın da Hüseyin Gülseven’in adının yaşatılmasından büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirterek, “Oruç tutanların oruçları kabul olsun. Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının şahadetleri ve onların aziz ruhları karşısında saygıyla, muhabbetle, hürmetle selam ediyorum” dedi.

AYGÜN’DEN SPOR SAHASI MÜJDESİ

Hüseyin Gülseven’in adının verildiği parkın bölge halkına hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulunan Başkan Aygün, “Bizler Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Hicri yılın başlangıcı olan Muharrem ayında Hüseyin Gülseven’in adını verdiğimiz bu parkın açılışını sizlerle birlikte gerçekleştirmek istedik. Bölge halkımıza hayırlı, uğurlu olsun” dedi. Bölgedeki gençler için de spor sahası yapılacağının müjdesini verdi.