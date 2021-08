İzmitliler Can Yücel’i andı

Ulusal ve yerel değerlere sahip çıkan ve tarihte iz bırakan isimleri anmaya devam eden İzmit Belediyesi, “İzmit Unutmaz” etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro’da düzenlenen programda ünlü şair Can Yücel’i andı. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği etkinlikte İzmitliler de şiire doydu.

ŞİİRLERİ SESLENDİRİLDİ

Can Yücel’in şiirlerinin seslendirildiği etkinliğe 262 Tiyatro oyuncuları, sahne sanatları öğrencileri ve Aydili Sanat Derneği üyeleri katıldı. Program Can Yücel’in biyografisiyle başlayarak Aydili Sanat Derneği Üyesi ve radyo programcısı Ebru Turan Çetiner, Aydili Sanat Derneği Üyesi ve Türkçe Öğretmeni Enise Gökçe ile Aydili Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Suat Özdemir söyleşisi ile devam etti. Şiir dinletileri ile Can Yücel’in birbirinden güzel şiirlerinin seslendirildiği programa İzmitliler yoğun ilgi gösterdi.