13 Ağu 2021 - 16:19- Gündem G: 13 Ağu 2021 - 16:20

Nebil Uzun: TFF çok geç kaldı
Nebil Uzun: TFF çok geç kaldı mask

Kocaelispor Kulübü Eski Başkanı, Kocaeli Güneşspor Kulübü Başkanı ve Kocaeli Stadı’nın güvenlik işini yapan Maksimum Güvenlik Yönetim Kurulu Başkanı Nebil Uzun, TFF’nin stada giriş kriterlerini çok geç açıkladığını belirtti ve TFF’nin plansız bir çalışmaya imza attığını ifade etti.

PLANSIZ HAREKET EDİLDİ

NebilUzun yaptığı açıklamada “TFF'nin almış aldığı karar neticesinde, stadyuma 11 ve daha küçük yaştaki kişiler alınmayacak. 12-18 yaş aralığındaki kişilerin 48 saat önceden PCR testi yaptırmış olmaları gerekiyor. Seyirci olarak stadyuma girecek kişilerde maç tarihinden en az 14 gün önce 2’nci aşısını yaptırmış olması gerekiyor.Bu şartlara uygun olmayan kişiler stadyuma alınmayacak.Her zaman ki gibi TFF yine son dakika saçma bir uygulamaya gitti. Maçların başlamasına 1 hafta varken bu duyuru plansızlığın bir göstergesi. Alınan kararları duyuralım ki insanlar son dakika gerginlik yaşamasın. Maalesef uygulama böyle” ifadelerine yer verdi.

 

# Kocaelispor

13 Ağu 2021 - 16:19 - Gündem

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