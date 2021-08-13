AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’ten Kocaelispor’a destek ziyareti. TFF 1.Lig’de Ümraniyespor ile sezonun ilk maçını pazartesi günü oynayacak Yeşil-Siyahlı ekiple Brunga Tesisleri’nde buluşan Ellibeş, başarı diledi.

KOCAELİSPOR’UN YANINDA

Üst üste iki sezonda şampiyonluk sevinci yaşayarak 11 yıl sonra yeniden TFF 1.Lig’e yükselen Kocaelispor, pazartesi günü sezonun ilk maçında Ümraniyespor’la karşılaşacak. Kocaeli Stadyumu’nda 16 Ağustos Pazartesi günü 20.30’da oynanacak karşılaşma öncesi son hazırlıklarını Brunga Tesisleri’nde sürdüren Yeşil-Siyahlı ekibi önceki gün AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti. Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Yeşil-Siyahlı yöneticiler ve Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay’la bir araya gelen Ellibeş, futbolculara üzerinde 1966 Kocaelispor yazan bir tepsi baklava ikram etti. Kocaelispor’un üst üste iki yıl şampiyonluk yaşamasının çok kıymetli olduğuna vurgu yapan Başkan Ellibeş, “Kocaelispor’umuz şehrimizin gözbebeği. Taraftarlarımızla birlikte üst üste iki yıl şampiyonluk sevinci yaşamamız çok önemli. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr. Tahir Büyükakın’a bu anlamda ne kadar teşekkür etsek azdır. Kocaelispor Başkanımız Engin Koyun’a ve yönetimi geçen yıl yaşanan şampiyonluğun deneyimiyle bu sezona hazırlandı. Başkanımıza ve yönetimine güveniyoruz. Teknik Direktörümüz Mustafa Reşit Akçay’ın fedakarlıklarını ve takıma katkısını biliyoruz. Takımımıza katılan yeni oyuncularımızın uyumuyla yeni sezona güzel bir başlangıç yapacağımıza inanıyoruz. Pazartesi akşamki maçta taraftarlarımızla birlikte statta yerimizi alacağız. Bu sezon takımımızın yanında olacağız” dedi.