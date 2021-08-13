“Tek yürek halinde hareket edip, yeni bir başarı hikayesine imza atacağız”

Koronavirüs pandemisinde "Önce Sağlık" diyerek çalışanlarının, iş ortaklarının ve müşterilerinin sağlığını güvence altına alarak öncü çalışmalara imza atan DemirDöküm, yetkili satıcı ziyaretlerine hız verdi. Pandeminin başlangıcından günümüze geçen süreçte iş ortakları için düzenlediği organizasyonlar ve satış sonrasındaki uygulamalarıyla da sektöründe referans noktası olmayı başaran DemirDökümKocaeli’deki yetkili satıcılarını ziyaret etti. Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erol Kayaoğlu liderliğindeki yönetim ekibi ile gerçekleşen ziyaretlerde Vaillant Group Türkiye çatısında hayata geçirilen “Müşteri Odaklı Organizasyon Projesi” başta olmak üzere ana iş kollarının yanı sıra yeni iş kollarında satışa sunulan ürünler, 2021 ve 2022 hedefleri ile iş ortaklarına sunulan destekler ve performanslar paylaşıldı.

“BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Türkiye iklimlendirme sektörüne 67 yıldır öncülük eden DemirDöküm’ün her şehirde güçlü bir yetkili satıcı yapılanması bulunduğunu belirten Erol Kayaoğlu, DemirDöküm yetkili satıcılarıyla büyük bir aile olduklarını ve hep birlikte uzun yıllar sektörde öncü olmaya devam etmeyi hedefledikleri belirtti. Bozüyük'teki DemirDöküm Fabrikaları'nda üretilen ürünlerin Türkiye ile birlikte dünyanın 52 ülkesinde binlerce ev ve ofise ısı konforu yaşattığını belirten Kayaoğlu; “DemirDöküm, geniş ürün gamı, yetkin iş ortakları, güçlü satış ekibi ve satış sonrası hizmetleri, müşteri deneyimi ve müşteri memnuniyeti çalışmalarıyla pazarda ayrışmaya devam ediyor.Ülkemizin yanı sıra farklı coğrafyalarda da başarılı ve hızlı yükselişini sürdürüyor. Bu başarımızdaki en büyük destekçimiz iş ortaklarımız. Değişen dünyada gelişen teknolojiyle birlikte, yetkili satıcılarımızın da desteğini alarak iklimlendirme sektörüne yön vermeye devam edeceğiz” dedi.

Gerçekleşen ziyaretlerde yeni yapılanma süreciyle birlikte normalleşme sürecinde atılacak adımların paylaşıldığını belirten Kayaoğlu; "Pandemi koşullarını göz önüne alarak tedbirli bir şekilde gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde Kocaeli’deki yetkili satıcılarımızın taleplerini dinledik. Ürün stoklarından kesintisiz tedarike, satışa sunulan yeni ürünlerin özelliklerinden 2021 yılı hedeflerimize kadar paylaşımda bulunduk. Pandeminin ekonomik açıdan sektörleri ve sektördeki tüm oyuncuları etkilediği bu süreçte tüm iş ortaklarımızın her koşulda yanında olmaya, onlara destekleyici planlar sunmaya ve bu yönde aksiyonlar almaya gayret gösteriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde iş ortaklarımıza yönelik hazırladığımız destek paketleriyle birlikte önümüzdeki süreçte alacağımız aksiyonları da aktarma fırsatı bulduk. Onlardan aldığımız geri bildirimleri ve memnuniyeti bizi her zaman gelişmeye ve onlar için daha iyilerini yapmaya teşvik ediyor. Bu yıl da tek yürek halinde hareket edip yeni bir başarı hikayesine imza atacağız” açıklamasını yaptı.