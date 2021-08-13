Kocaeli’de otluk alanı yakan şahıs tutuklandı!

Olay, Salı günü Gebze ilçesinde bulunan bir otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskihisar Mahallesi Eskihisar Feribot yolu üzerinde yolun kenarında bulunan otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, alanı kısa sürede etkisi altına aldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.
Olaydan sonra soruşturma başlatan polis ekipleri, yangına sebebiyet veren N.S. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki ifadesinde yangının sigaradan kazara kaynaklandığını ifade etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şahsın çeşitli suçlardan olmak üzere 5 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.
Olay, Salı günü Gebze ilçesinde bulunan bir otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskihisar Mahallesi Eskihisar Feribot yolu üzerinde yolun kenarında bulunan otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, alanı kısa sürede etkisi altına aldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.