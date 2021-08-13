13 Ağu 2021 - 20:19- Gündem G: 13 Ağu 2021 - 20:21

Güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 13 Ağustos 2021 Cuma gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 157 kişi hayatını kaybetti.
Güncel korona verileri açıklandı mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 13 Ağustos verilerine göre, 285 bin 242 test yapıldı.

VEFAT SAYISINDA ARTIŞ

Son 24 saatte, 21 bin 372 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 157 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 16 bin 492 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vaka sayılarındaki azalma henüz istediğimiz seviyede değil. Daha çok bağışıklık kazandıkça ve tedbirlere uydukça başarılı olacağız. Yarın daha güvenli olsun istiyorsak bugün daha tedbirli olalım” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 70.41, ikinci doz ortalaması yüzde 52.21, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 82 milyon 621 bin 6415 oldu.
# sağlık, covid-19, fahrettin koca

13 Ağu 2021 - 20:19 - Gündem

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