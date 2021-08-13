İl Milli Eğitim Müdürü Akmanşen oldu

İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik’in MEB Personel Genel Müdürlüğü’ne atanmasının ardından İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü görevinde bulunan Ömer Akmanşen il müdürlüğüne atandı. Pazartesi göreve başlayacak olan Akmanşen olurken yerine geçecek isim ise henüz belli değil.

ÖMER AKMANŞEN KİMDİR?

1969 yılında Bolu- Dörtdivan ilçesinde dünyaya geldi.

1981 yılında Yeniçağa İlkokulunu bitirdi.

1989 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu.

1993 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi.

1997 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam Hukuku Anabilim dalında “ İ. Hukuku Prensipleri Işığında Borsa” adlı teziyle Yüksek lisansını tamamladı.

1994 yılında Yozgat ilinde öğretmenliğe başladı.

1998 yılından itibaren Kocaeli ilinde sırasıyla, İzmit Sarımeşe İlköğretim Okulu (1998/2000), Körfez Seka Çocuk Dostları İlköğretim Okulu ( 2000/2003) ve Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesinde öğretmen olarak (2003/2005); Körfez Fen Lisesinde Müdür Yardımcısı (2005/2008) ve Körfez Orhangazi Anadolu Lisesinde (2008/2014) Okul müdürü olarak görev yaptı.

06/02/2014- 21/07/2014 tarihleri arasında Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.

21/07/2014 - 15/09/2015 tarihleri arasında Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı.

15/09/2015 - 02/05/2016 tarihleri arasında İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı.

17/05/2016 tarihinden itibaren İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Halen İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında Doktora eğitimine devam etmektedir.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.