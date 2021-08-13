13 Ağu 2021 - 21:57- Asayiş G: 13 Ağu 2021 - 21:59

Sanayi Mahallesi'nde yangın paniği

İzmit Sanayi Mahallesinde bulunan bir oto bakım servisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü 

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Sanayi Mahallesi'nde yangın paniği mask

Alınan bilgiye göre İzmit Sanayi Mahallesi Gök Mavi Sokak üzerinde bulunan bir oto bakım servisinden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İş yerinin ofis bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyürken ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana gelirken polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
# Yangın, itfaiye, Sanayi, Sokak

13 Ağu 2021 - 21:57 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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