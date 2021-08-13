Sanayi Mahallesi'nde yangın paniği

Alınan bilgiye göre İzmit Sanayi Mahallesi Gök Mavi Sokak üzerinde bulunan bir oto bakım servisinden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İş yerinin ofis bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyürken ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana gelirken polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.