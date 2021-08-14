Ormanlık alanda yeniden çıkan yangını muhtar söndürdü

Yangın, Gebze Eskihisar Mahallesi Eskihisar Feribot Yolu üzerinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde ateşe verilerek yakılmak istenen ağaçlık alanın 50 metre ilerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede yeniden yangın çıktığı bilgisini alan Eskihisar Mahallesi Muhtarı Tayfun Özcan, aracına atladığı gibi olay yerine gitti. Aracından yangın söndürme tüpünü alan Özcan, alevleri söndürebilmek için hemen müdahale etti. Yangının yayılmasını engelleyen Özcan, daha sonra hemen 112 Acil Yardım merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, ağaçlık alanda soğutma çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, yangının çıkış sebebini öğrenebilmek için inceleme başlattı.
“ARABADAKİ YANGIN TÜPÜNÜ ALDIK, KOŞTUK HEMEN YANAN YERİ SÖNDÜRDÜK”
Muhtarlığın orada otururken bir vatandaşın kendisini arayarak ağaçlık alanda yangın çıktığını söylediğini belirten Eskihisar Mahallesi Muhtarı Tayfun Özcan, “Biz de hemen arabaya bindik, arkadaşla beraber geldik. Arabadaki yangın tüpünü aldık, koştuk hemen yanan yeri söndürdük. Bir parça söndürdük. İtfaiyeye zaten haber verilmiş. Ben de buraya geldiğimde haber vermiştim. İtfaiye ekibindeki arkadaşlar hemen geldiler, Allah bin kere razı olsun. Fazla yayılmadan yangın söndü” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.