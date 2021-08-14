Kocaeli İtfaiyesi’nden din görevlilerine yangın eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli Valiliği İl Müftülüğü arasındaki işbirliği ile Kocaeli’de meydana gelebilecek yangınları önleme ve yangınla mücadele için din görevlilerine eğitim verildi.

HALK GÜVENLİĞİ ESAS ALINIYOR

İlimiz başta olmak üzere ulusal ve uluslararası eğitimlere imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM tarafından, tüm ilçe müftülüklerindeki din görevlilerimize yönelik seminerler düzenleniyor. Bu seminerler sayesinde, din görevlilerinin yangına yönelik bilgilendirilmesi sağlanarak halka daha etkin bir şekilde ulaşılması hedefleniyor.

GENEL YANGIN GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ AKTARILIYOR

Din görevlilerine bu kapsamda başta Orman Yangınları, Yangın Çıkış Sebepleri, Yangın Önleme Metotları ile Taşınabilir Yangın Söndürücülerin Kullanımı hakkında bilgiler sunuluyor. Evlerde, işyerlerinde ve araçlarda meydana gelebilecek yangınlara yönelik dikkat edilmesi gereken hususlar da bu seminerlerin dahilinde aktarılıyor.

DİN GÖREVLİLERİ VATANDAŞLARA ULAŞACAK

Din görevlilerimiz, vaaz ve toplantılar başta olmak üzere yangına yönelik önlem ve müdahale konularında kendi çalışma bölgelerinde birebir vatandaşlarımıza bu bilgileri aktaracak. Özellikle yaz aylarında bölgemizde meydana gelen ve gelebilecek olan orman yangınlarına karşı vatandaşlarımızın daha dikkatli olması, güvenlik önlemlerine riayet etmesi, yangın çıkmasına neden olan faktörler, acil durumlarda tek numara olan 112 Acil Yardım Hattına ulaşım sağlanmaları başta olmak üzere birçok konuda nasıl hareket edileceğine dair bilgiler vatandaşlarımıza aktarılacak.