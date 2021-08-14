İZBAK, ayağının tozuyla Ege’den Karadeniz’e de desteğe gidiyor

Muğla’da orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak amacıyla İzmit Belediyesi 2 adet arazöz/su tankeri, 1 adet mobil hayvan ambulansı ile birlikte 4’ü şoför 17 kişilik alanında eğitimli gönüllü personelden oluşan Arama ve Kurtarma Ekibini bölgeye gönderdi. Yangınla mücadelede önemli bir görev üstlenen İZBAK, Kastamonu’da yaşanan sel felaketi nedeniyle yardım ve destek için harekete geçti.
YARIN İZMİT, PAZARTESİ KASTAMONU
Orman yangınlarında helikopter ve orman araçlarına su desteği sağlayan, yorulan ekipleri dinlendiren, yaralı hayvanlara müdahale eden, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan İZBAK’ın Köyceğiz’deki son ekibi de yarın İzmit’e dönüyor. 2 adet motopomp ile birlikte 8 kişilik ekip Pazartesi günü ayağının tozuyla HES barajının taşması sonucu sel felaketi yaşanan Kastamonu’ya doğru hareket edecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.