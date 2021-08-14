14 Ağu 2021 - 09:19- Gündem G: 14 Ağu 2021 - 09:21

İZBAK, ayağının tozuyla Ege’den Karadeniz’e de desteğe gidiyor

Orman yangınlarında söndürme ve soğutma çalışmalarına destek olan İZBAK ekipleri, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’ya desteğe gidiyor
İZBAK, ayağının tozuyla Ege’den Karadeniz’e de desteğe gidiyor mask

Muğla’da orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak amacıyla İzmit Belediyesi 2 adet arazöz/su tankeri, 1 adet mobil hayvan ambulansı ile birlikte 4’ü şoför 17 kişilik alanında eğitimli gönüllü personelden oluşan Arama ve Kurtarma Ekibini bölgeye gönderdi. Yangınla mücadelede önemli bir görev üstlenen İZBAK, Kastamonu’da yaşanan sel felaketi nedeniyle yardım ve destek için harekete geçti. 

YARIN İZMİT, PAZARTESİ KASTAMONU

Orman yangınlarında helikopter ve orman araçlarına su desteği sağlayan, yorulan ekipleri dinlendiren, yaralı hayvanlara müdahale eden, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan İZBAK’ın Köyceğiz’deki son ekibi de yarın İzmit’e dönüyor. 2 adet motopomp ile birlikte 8 kişilik ekip Pazartesi günü ayağının tozuyla HES barajının taşması sonucu sel felaketi yaşanan Kastamonu’ya doğru hareket edecek.
# yardım, İzmit belediyesi

14 Ağu 2021 - 09:19 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.177.793 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Büyükşehir’den Kastamonu Bozkurt’a destek eli mask
Büyükşehir’den Kastamonu Bozkurt’a destek eli
Doktorluk hayali kuran gencin ölümü ailesini yasa boğdu mask
Doktorluk hayali kuran gencin ölümü ailesini yasa boğdu
Nebil Uzun: TFF çok geç kaldı mask
Nebil Uzun: TFF çok geç kaldı
İzmitliler Can Yücel’i andı mask
İzmitliler Can Yücel’i andı
Büyükakın ve Aygün’den Hüseyin Gülseven’e vefa mask
Büyükakın ve Aygün’den Hüseyin Gülseven’e vefa
Aygün: Hizmet etmeye devam ediyoruz mask
Aygün: Hizmet etmeye devam ediyoruz
Anket Memur ve memur emeklilerinin zam oranlarını yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL