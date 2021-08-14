İzmit Belediyesi’nden Yenimahalle’ye yeni beton yol

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ulaşım konforunu arttırmak için yol çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler bu doğrultuda Kuruçeşme Yenimahalle Mahallesi’nde beton yol çalışmalarına başladı. Tüysüzler ve Ayazma Mahallesi’nde beton yol çalışmalarını tamamlayan ekipler Yenimahalle Mahallesi’nde çalışmalara hızlı bir şekilde başladı.
ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR
Kentte zamanla deforme olan parke taşları kaldırarak beton ve asfalt ile yolları yenilemeye devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 150 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğindeki Ahenk Sokak’ta beton yol çalışmalarına devam ediyor. Toplamda 315 metreküp beton kullanacak olan ekipler kısa sürede vatandaşları konforlu ve güvenli yollarına kavuşturacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Su Nereye Gitsin - Konunun uzmanı değilim, ama bütün yollar beton olursa, (şehir merkezindeki, yürüyüş yolu civarındakiler de beton oldu) yağmur suyu toprağa nasıl karışacak diye düşünüyorum. Suların birikmesiyle araçların etrafa nasıl su sıçrattığı da sık rastlanılan bir durum. Acaba başka bir yöntem var mıdır? Öte yandan, Özellikle Fevziye Camii doğu tarafındaki kaldırımın renkli renkli süslü püslü parkeleri yapıldığı günden beri yerine oturmadı. Zaten sürekli ıslak, yürümek için dama taşı gibi adımlar bir o tarafa bir bu tarafa atılmak zorunda. Bastığın yerden su fışkırıyor. Keşke o kaldırımları hafif eğimle betonlaştırsalar da su birikmese. Tabii yola da su birikimini önleyecek önlemler alınsa.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.