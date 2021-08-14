İzmit Belediyesi’nden Yenimahalle’ye yeni beton yol

Su Nereye Gitsin - Konunun uzmanı değilim, ama bütün yollar beton olursa, (şehir merkezindeki, yürüyüş yolu civarındakiler de beton oldu) yağmur suyu toprağa nasıl karışacak diye düşünüyorum. Suların birikmesiyle araçların etrafa nasıl su sıçrattığı da sık rastlanılan bir durum. Acaba başka bir yöntem var mıdır? Öte yandan, Özellikle Fevziye Camii doğu tarafındaki kaldırımın renkli renkli süslü püslü parkeleri yapıldığı günden beri yerine oturmadı. Zaten sürekli ıslak, yürümek için dama taşı gibi adımlar bir o tarafa bir bu tarafa atılmak zorunda. Bastığın yerden su fışkırıyor. Keşke o kaldırımları hafif eğimle betonlaştırsalar da su birikmese. Tabii yola da su birikimini önleyecek önlemler alınsa.