MHP'li yeni başkandan Kocaelispor'a 20 bin TL!

Kocaelispor’un tanıtım gecesinde teknik kadro ve futbolcuların imzaladığı yeni sezon forması açık artırmayla satışa sunuldu. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz 4100 liradan artırmayı başlattı. Açık artırma sonucu formayı 20 bin liraya MHP’de kısa bir süre önce il başkanlığına getirilen Yunus Emre Kurt aldı.