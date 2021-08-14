14 Ağu 2021 - 10:58- Spor G: 14 Ağu 2021 - 11:10

MHP'li yeni başkandan Kocaelispor'a 20 bin TL!
MHP'li yeni başkandan Kocaelispor'a 20 bin TL! mask

Kocaelispor’un tanıtım gecesinde teknik kadro ve futbolcuların imzaladığı yeni sezon forması açık artırmayla satışa sunuldu. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz 4100 liradan artırmayı başlattı. Açık artırma sonucu formayı 20 bin liraya MHP’de kısa bir süre önce il başkanlığına getirilen Yunus Emre Kurt aldı.
# Yunus Emre Kurt, Kocaelispor
# MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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14 Ağu 2021 - 10:58 - Spor

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