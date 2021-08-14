14 Ağu 2021 - 11:19- Asayiş G: 14 Ağu 2021 - 12:06

Silahlı oldukları için bara alınmadılar, havaya ateş açtılar!

İzmit’te bulunan barlar sokağında iki şahıs silahlı oldukları gerekçesiyle bara alınmadı. Bunun üzerine sinirlenen şahıslar havaya ateş açtı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Silahlı oldukları için bara alınmadılar, havaya ateş açtılar! mask
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Olay, saat 01.00 sıralarında İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. İddialara göre 2 şahıs bir eğlence mekanına girmek istedi. Silahlı oldukları için içeri almayacaklarını söyleyen korumalara sinirlenen şahıslar Pişmaniyeciler Meydanı’na giderek havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Şahısların yakalandığı belirtilirken polis olay ile ilgili inceleme başlattı.
# sağlık

14 Ağu 2021 - 11:19 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Zzz - Avrupanin herhangi bir ulkesinde yapsin bakalim cezasi neymiş görsün....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Ağustos 12:59
01

Izmitli - böylelerini tıkacaksın içeri ömürboyu bırakmıcaksın, olayları çıkaranlar bular işte, sokağın yada mekanların suçu yok, adamların niyeti belli,

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 14 Ağustos 11:58

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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