Silahlı oldukları için bara alınmadılar, havaya ateş açtılar!

Olay, saat 01.00 sıralarında İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. İddialara göre 2 şahıs bir eğlence mekanına girmek istedi. Silahlı oldukları için içeri almayacaklarını söyleyen korumalara sinirlenen şahıslar Pişmaniyeciler Meydanı’na giderek havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Şahısların yakalandığı belirtilirken polis olay ile ilgili inceleme başlattı.