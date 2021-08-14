14 Ağu 2021 - 11:39- Gündem G: 14 Ağu 2021 - 11:41

Kandıra'da denize giren kişi boğuldu!
Kandıra'da denize giren kişi boğuldu! mask

Kandıra Cebeci sahilinde denize giren Ramazan Karademir (55), bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranlarınca arama çalışması başlatıldı. Ekiplerce bir süre sonra denizden çıkarılan Karademir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Karademir'in cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

14 Ağu 2021 - 11:39 - Gündem

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