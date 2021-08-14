14 Ağu 2021 - 11:42- Gündem G: 14 Ağu 2021 - 11:45

Sahillerde hayat kurtaran ilk müdahale onlardan
Sahillerde hayat kurtaran ilk müdahale onlardan mask

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hasta Nakil Ambulans Birimi yaz sezonu boyunca, İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ile birlikte çalışıyor. Ekipler halk plajlarındaki boğulma ve yaralanma vakalarına müdahale ederek, acil müdahale sonrası vatandaşı hastaneye naklediyor. Ekipler bugüne kadar 70 vakaya müdahalede bulunularak sağlık ve hastaneye nakil hizmeti verdi.

HAFTANIN 7 GÜNÜ HİZMET

14 Haziran 2021 tarihinde sahillerde tekrardan göreve başlayan Hasta Nakil Ambulansı görevini yaz sezonunun kapanma tarihi olan 12 Eylül 2021’e kadar devam ettirecek. Teknik ve tıbbi donanıma sahip Hasta Nakil Ambulansları, sağlık personelleri ile birlikte, KaramürselAltınkemer Halk Plajı, Kandıra Kerpe Miço Kadınlar Plajı, Cebeci Halk Plajı,  Kumcağız Halk Plajı ve Seyrek Halkplajında hafta içi 10.00 – 18.00 arası ve hafta sonu 09.00 – 19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

# itfaiye, sağlık

14 Ağu 2021 - 11:42 Kocaeli- Gündem

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