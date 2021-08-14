Erzurumlular, Tipioğlu’nu ağırladı

Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı, İzmit Öğretmenevi’nde Kocaeli İl Emniyet İl Müdürü Veysal Tipioğlu’nu ağırladı. Kahvaltı programına ev sahibi Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Ahmet Önal, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Vakıf Kurucu Başkanı ve Özel Körfezim Eğitim Kurumları Genel Müdürü Azmi Cihat Hatipoğlu, Kocaeli Erzurum Aşkaleliler Derneği Başkanı Zülküf Eta, ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavas, yönetim kurulu üyeleri katıldı.

ALLAH POLİSİMİZE, ASKERİMİZE GÜÇ VERSİN

Programda konuşan Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Ahmet Önal, “Biz her zaman polis teşkilatımızın yanındayız. Cumhuriyet tarihimize baktığımızda polis teşkilatlarımızın kuruluşları 176 yıla tekabül ediyor. Polisimiz ve askerimiz milletimizin gözbebeğidir. Müdürümüz Kocaeli’ye geldiği günden buyana Kocaeli’de asayiş ve huzurda büyük bir rahatlama olduğunu görüyoruz. Sayın Müdürümüzün halkın içerisinde olması, davetlerimize katılması anlamında büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlamda tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, görev yapan tüm askerimize ve polisimize Allah güç kuvvet versin” dedi.

“BAYRAK SEVDALARI İLE NAM SALDI”

Önal’ın ardından konuşan İl Emniyet Müdür Veysal Tipioğlu uzun yıllar Erzurum’da görev yaptığını ifade etti. Tipioğlu konuşmasının devamında, “Erzurum, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı çok kıymetli bir ilimizdir. Erzurumlular, dadaşlar vatan sevdalarıyla, bayrak sevdalarıyla nam salmıştır. 10 yıl kadar çalıştım. Bu vesile ile Erzurumlularla her ortamda bulunmaktan keyif alıyorum. Adama sormuşlar nerelisin, daha evlenmedim demiş. Erzurum’dan evlenince de böyle bir hususiyet gerçekleşti. Vatana millete bayrağa bakışları nedeni ile Erzurumlu kardeşlerime ve bizi ağırlayan başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.