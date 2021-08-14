Ulaşımpark ile Kocaelispor maçlarına konforlu ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. tarafından Kocaeli Stadyumu’na düzenlenen seferler bu yıl da devam edecek. Kocaelispor’un Ümraniyespor’la Kocaeli Stadyumu’nda 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 20:30’da karşılaşacağı maça özel hatlar açarak 3 farklı noktadan taraftarların stadyuma ulaşımı bu sezon da UlaşımPark ile sağlanacak. Maç sonu stadyum önünden hareket edecek otobüsler vatandaşların ikametlerine ulaşımına imkan sunacak.
OTOGAR’DAN ULAŞIM: 15 KS
15KS numaralı hat bu yıl da Kocaelispor taraftarlarının Otogar’dan stadyuma ulaşımını sağlayacak. Otogar – Kocaeli Stadyumu arasında ring seferlerini sürdüren 15KS özellikle Akçaray tramvayından gelen yolcuların Stadyuma ulaşmasını sağlıyor. 15KS, Ümraniyespor maçı öncesi 19:00’dan itibaren ring halinde seferlerini sürdürecek. Maç sonrasında 15KS stadyum önünden vatandaşları kalkış yapılan noktaya geri bırakacak.
KİRAZLIYALI’DAN ULAŞIM: 150KS
Kirazlıyalı – Körfez – Derince – İzmit – Kocaeli Stadyumu arasında adeta mekik dokuyan 150KS, toplamda 3 tur atarak bu bölgede oturan vatandaşların stadyuma ulaşımını kolaylaştırıyor. 150KS, Ümraniyespor maçında 18:30 – 18:40 – 18:50 saatleri arasında hareket ederek ve güzergah üzerinde bulunan duraklardan da yolcu alarak stadyuma ulaşımını tamamlayacak. Ayrıca 150KS hat koduyla otobüsler, Hereke’den 18:30’da gerçekleştireceği sefer ile bu bölgede ikamet eden vatandaşları stadyuma ulaştıracak.
KARAMÜRSEL’DEN ULAŞIM: 750KS
750KS hattı ise Karamürsel Otogar – Değirmendere – Gölcük – Başiskele – Kocaeli Stadyumu üzerinde seferlerini gerçekleştirecek. Ümraniyespor maçında bu otobüsler 18.30 - 18.45 saatleri arasında kalkış yaparak taraftarları stadyuma ulaştıracak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.