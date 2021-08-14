İhsan Özkan, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü oldu

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik’in Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne atanmasının ardından görev değişiklikleri sürüyor. Çelik’in yerine gelecek isim ise İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen olmuştu. Ömer Akmanşen’den boşalan koltuğa gelecek isim de belli oldu. İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan İhsan Özkan getirildi.

İHSAN ÖZKAN KİMDİR?

1967 yılında Trabzon İlinin Akçaabat İlçesinde doğdu.

İlkokulu Akçaabat Yıldızlı Yeşiltepe İlkokulunda, Ortaokulu Trabzon Zehra Kitapçıoğlu Ortaokulu ve Akçaabat Ortaokulunda, Liseyi Akçaabat Endüstri Meslek Lisesi, Trabzon Teknik Lisesi ve Samsun Teknik Lisesinde, Üniversiteyi Gazi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinde okudu.

30.11.1988 tarihinde Adana Seyhan Yeşilevler Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesinde Tesviye Bölümü öğretmeni olarak göreve başladı

1994 yılından 2002 yılına kadar Aynı okulda Müdür Yardımcısı olarak çalıştı

2000 yılında M.E.B´nın açmış olduğu Şube Müdürlüğü Sınavını kazanarak , 2001 yılında katıldığı Hizmetiçi Eğitim sonucu 17 Temmuz 2002 Yılında Erzurum ili Şenkaya İlçesine Şube Müdürü olarak atandı.

25 Ocak 2004 yılında Erzurum İli Şenkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine vekaleten. 30 Eylül 2004´de asaleten atandı.

28 Ekim 2005 yılında Samsun ili Yakakent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne asaleten atandı. Ek kararname ile aynı tarihte Alaçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne vekaleten görevlendirildi. Bu görevden 11.06. 2012 tarihinde ayrılarak Yakakent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başladı.

14.07.2014 tarihinde Eğitim Uzmanı olarak Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı

29.01.2015 tarihinde Şube Müdürü olarak Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atandıktan sonra vekaleten İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi. Bu göreve 23.11.2016 tarihinde asaleten atandı.