14 Ağu 2021 - 12:29- Siyaset G: 14 Ağu 2021 - 12:32

"Çaresiz değiliz ancak hatalar sebebiyle canlarımız gidiyor"

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Kastamonu, Bartın ve Sinop’u vuran sel felaketine ilişkin açıklama yaptı
"Çaresiz değiliz ancak hatalar sebebiyle canlarımız gidiyor" mask

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bir taziye mesajı yayınladı. BTP lideri twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum.” dedi. Hüseyin Baş mesajında “Hatalar sebebiyle maalesef canlarımız gidiyor.” İfadesini de kullandı. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın mesajı şu şekilde, “Kastamonu, Sinop ve Bartın’da yaşanan seller
nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum. Afetlere karşı çaresiz değiliz ancak öncelik belirlemede yaptığımız hatalar sebebiyle maalesef canlarımız gidiyor.

14 Ağu 2021 - 12:29 - Siyaset

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