"Çaresiz değiliz ancak hatalar sebebiyle canlarımız gidiyor"

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bir taziye mesajı yayınladı. BTP lideri twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum.” dedi. Hüseyin Baş mesajında “Hatalar sebebiyle maalesef canlarımız gidiyor.” İfadesini de kullandı. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın mesajı şu şekilde, “Kastamonu, Sinop ve Bartın’da yaşanan seller
nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum. Afetlere karşı çaresiz değiliz ancak öncelik belirlemede yaptığımız hatalar sebebiyle maalesef canlarımız gidiyor.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bir taziye mesajı yayınladı. BTP lideri twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum.” dedi. Hüseyin Baş mesajında “Hatalar sebebiyle maalesef canlarımız gidiyor.” İfadesini de kullandı. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın mesajı şu şekilde, “Kastamonu, Sinop ve Bartın’da yaşanan seller
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.