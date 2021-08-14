Genellikle ağrı kesici olarak kullanılan aspirinin faydaları saymakla bitmiyor. Hem ateş düşürücü hem de ağrı kesici olan aspirin özellikle doktor kontrolünde kullanılması gereken bir ilaçtır. Pek çok hastalığa iyi gelen bu ilaç yapılan araştırmalara göre; yılda yaklaşık 100 milyar adet üretiliyor. Özellikle kadınların maskesini yaptığı aspirinin faydaları nelerdir? İşte ağrı kesici aspirinin faydaları..

ASPİRİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Aspirinin Genel Faydaları

Aspirini şampuan ile karıştırırsanız kepekleri önleyebilirsiniz.

Yüzdeki siyah nokta ve akneleri kolayca temizler.

Çiçeklerin ömrünü uzatma özelliği vardır.

Nasırı tedavi eder.

Ter lekesini çıkarır.

Sivrisinek ve arı sokması yüzünden oluşan iltihaba iyi gelir.

ASPİRİNİN FAYDALARI

Ağrı kesici ve ateş düşürücüdür

Her türlü ağrıyı keser. İyi bir ağrı kesici olup özellikle baş ağrısına iyi gelir. Benzer özellikle yine ateş düşürücü olmasından dolayı rahatlıkla kullanılabilir.

Kalp krizi ve felç riskini ortadan kaldırır

Kalp krizi ve felç gibi ciddi hastalıkların etkilerini ortadan kaldırır ya da önler.

Saç ve cilt bakımında kullanılır

Özellikle kadınların tercih ettiği saç ve cilt bakımı açısından oldukça faydalıdır. Ciltteki sivilceleri gider, saçlara parlaklık ve hacim verir. Saçlardaki kepeklenmeyi önler.

Adet söktürücüdür

Aspirinin faydaları arasında adet söktürücü özelliği de bulunur. Adet sancıları için de yeterli kullanımda etkisi görülecektir.

Güneş yanıklarına birebir

Güneş yanıklarının sebep olduğu kızarıklık ve ağrılar için özellikle denizden çıkıldığında bir tane aspirin içilmesi kişiye iyi gelecektir.

Kısırlık tedavisinde etkili

Yumurtalıklarda kan dolaşımını arttırdığı için kadınların kısırlık tedavisinde oldukça etkilidir.

Boğaz ağrısına iyi gelir

Her türlü ağrıyı gideren aspirinin faydaları arasında özellikle boğaz ağrısını giderme konusunda oldukça etkilidir.