Uyurken ayağınızın altına soğan koyun ve olacakları görün!

Dengesiz havalara maruz kalıp soğuk algınlığına mı yakalandınız? Ya da ortalıkta dolaşan grip virüslerinden biri mi size bulaştı? Belirlileri hissettiğiniz an ayak tabanınızın altına soğan koyun ve çorabınızı giyin. Bu şekilde uyumak vücudu virüslerle savaşması için güçlendirecek ve iyileşme sürecinizi hızlandırılacaktır.

Belki hatırlarsanız, anneannelerimiz ve babaannenleriniz biz küçükken hastalandığımızda yatağımızın başına bir soğan koymamızı isterlerdi. Bunun sebebi de yukarıda bahsettiğimiz gibi soğanın oldukça şifalı bir besin oluşudur.

1. ENFEKSİYONLAR

Soğan, doğanın bize sunduğu antibiyotiktir. Ayaklarınızın altına soğan koymak, vücudun enfeksiyonlarla mücadele etme gücünü artırır. Ancak unutulmamalıdır ki tüm bunlar bir doktorun vereceği reçeteli ilaçların yerini tutmaz. Yalnızca tedavi sürecini kısaltacak bir destektir.

2. TOKSİNLER

“Toksin atmak” lafını duymuşsunuzdur. Toksinler kanda bulunur ve biriktiği zaman sağlığa zarar verin. Soğandaki fosforik asit de vücudunuzun toksinlerden arınmasını sağlar. Bu kürü belli aralıklarla uygulayarak daha dinç ve sağlıklı bir bedene sahip olabilirsiniz.

3. VÜCUDUN NEM ORANI

Soğanların %90\’ı aslında sudur. Vücudumuzda, organların işlevini destekleyen meridyenlerin geçtiği akupunktur noktaları bulunur. Bu noktalara göre meridyenlerin enerjisi de vücudun ihtiyacı olan suyu eşit olarak dağıtır. İşte tam da bu yüzden gün içinde su içmeyi umuyorsanız veya çok yoğun bir koşturmacanın içindeyseniz, uyurken ayağınızın altına soğan koymak size hidrasyon sağlayacaktır.

4. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Bağışıklık sistemimiz için E ve C vitaminleri hayati önem taşır ve soğan da bu vitaminler için harika bir kaynaktır. E ve C vitaminleri aynı zamanda yaşlanma karşıtı etkileriyle de bilinen güçlü birer antioksidandır. Enfeksiyonlara karşı etkili olmasının yanı sıra, soğan sizi estetik müdahaleler ve pahalı kremlerden de koruyarak genç kalmanızı sağlar.

5. KİLO VERME

Vücutta bir hormon dengesinden bahsedebilmemiz için tiroid bezinin iyi bir şekilde çalışması gerekir. Çünkü tiroid bezi vücuttaki pek çok hormonun salgılanmasından sorumludur. Bu hormonlarda siz uyurken vücudunuzun yakacağı kalori ile doğrudan ilişkilidir. Tiroid bezinin düzgün çalışması için bir hafta boyunca ayağınızın altına soğan koyarak uyumayı bir deneyin. Eğer tiroid bezinizin çalışmasında bir problem fark ediyorsanız, derhal bir doktora gözükmelisiniz.

6. AKCİĞERLER

Eğer hayatınızın bir döneminde sigara içip bıraktıysanız, muhtemelen bazı etkileri vücudunuzu hala terk etmemiştir. Sigara içmeyi yeni bırakmış biriyseniz vücudunuz bu zararlı maddenin kötü etkilerini temizlemek için daha fazla çalışacaktır. Çorabınızın içine soğan koyup uyuyarak vücuttaki bu zehirli maddelerin atılmasına yardımcı olabilirsiniz. Aynı şey, hava kirliliğinin yüksek olduğu yerlerde yaşayanlar için de geçerlidir.