Bu 5 doğal yöntemle metabolizmanızı hızlandırın

Hepimiz metabolizma hakkında kilo vermede çok etkili olduğunu, yavaş ya da hızlı çalışması gibi değişik yorumlar yapabiliriz. Tüm alternatifleri denemek yerine doğal yoldan metabolizmamızı hızlandırmak en doğrusu olacaktır. Birçok kişi basit yöntemlerle daha hızlı bir metabolizmaya sahip olmak ister. Diyetisyen Hanife Kara, konu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Metabolizma aslında vücudun alınan gıdayı enerjiye nasıl dönüştürdüğüdür. Bu, gıdadaki makromoleküllerin (karbonhidratlar, proteinler ve yağlar veya lipitler) parçalandığı, böylece vücudun bunları kullanabileceği bir dizi biyokimyasal işlemdir. Bazı insanlar daha fazla kalori almalarını ve yine de kolayca kilo almalarını veya kilo vermelerini sağlayan hızlı bir metabolizmaya sahiptir. Diğerleri, kilo vermeyi zorlaştıran, ağır bir metabolizmaya sahiptir. Metabolizma hızınızı artırmak, kilo vermenize yardımcı olabilir veya sağlıklı bir vücut ağırlığını korumanıza yardımcı olabilir.

BAZI DAVRANIŞLAR METABOLİZMA HIZINIZI DEĞİŞTİREBİLİR

Çoğu insan metabolizma terimini, vücudunuzun belli bir süre boyunca yaktığı kalori miktarı olan metabolizma hızı ile değişimli olarak kullanır. Diğer yandan, bazal metabolizma hızınız, kan akışını sağlamak ve nefes alma gibi temel işlevleri yerine getirmek için istirahat halindeyken vücudunuzun ihtiyaç duyduğu kaloridir. Bazı davranışlar, vitaminler, şifalı bitkiler ve takviyeler metabolizma hızınızı değiştirebilir ve bazen metabolizma artırıcılar olarak da adlandırılır.

HIZLI BİR METABOLİZMAYA SAHİPSENİZ

Araştırmacıların yıllardır araştırdığı soru, metabolizmanın çeşitli yaşam tarzı ve diyet değişiklikleriyle değiştirilip değiştirilemeyeceği. Kilo vermekte zorluk çekiyorsanız, sizi sürekli kilo alma ve kilo verme mücadelelerinin geleceğine mahkûm eden "yavaş" bir metabolizmaya sahip olan şanssız olanlardan biri olduğunuzu düşünebilirsiniz. Eğer "hızlı" bir metabolizmaya sahipseniz, hiçbir şeyi yiyemeyen ve asla kilo almak istemedikleri her şeyi yiyebilen şanslı az sayıdakilerden biri olabilirsiniz. Bilim, metabolizmanın gerçekten de çeşitli doğal adımlarla arttırılabileceğini göstermektedir. Anahtar etkenler uygun miktarda kalori alımı, alternatif yemek seçenekleri ve egzersiz arasında iyi bir denge kurmaktır.

KAHVALTIYI ATLAMAYIN!

Dondurma külahı şeklinde metabolik hızınızı hayal edin. Başka bir deyişle, en baştan- sabahları en yüksek olan ve gün ilerledikçe kademeli olarak aldığınız kaloriyi azaltmaya çalışın. Ne yazık ki, çoğumuz kilo kaybı ve yemek söz konusu olduğunda tam tersi bir yaklaşıma sahibiz. Kahvaltıyı iş, yoğun bir program ya da kalori tasarrufu gibi çeşitli nedenlerle atlıyoruz. Bu, kalori kaloridir teorisinden yola çıkılarak mantıklı gelsede, araştırmalar bu yaklaşımın kilo alımına neden olacağını tekrar tekrar göstermiştir. Protein dolu bir kahvaltı, haşlanmışyumurta , yoğurt ve granolaparfe, yulaf ezmesi ile güne başlamak için güzel bir başlangıç olacaktır.

DAHA FAZLA PROTEİN TÜKETİN

Glukagon hormonu, yumurta akı, peynir, yağsız et, tavuk, balık ve protein tozu gibi diyette tüketilen proteinlerine cevap olarak salınır. Glukagon yağ hücrelerini kana yağ salması, böylece kullanımını arttırması için yağ hücrelerini işaret eder. Başka bir deyişle, daha fazla protein tükettiğinizde daha fazla yağ yakılır ve daha fazla kilo verilir.

RAFİNE TAHILLARA GÜLE GÜLE DEYİN

Ekmekler, makarnalar, kurabiyeler ve kekler gibi rafine tahıllar çoğu insanın insülin hormonunu aşırı salgılamasına neden olur. İnsülin, glukagonun tam tersi bir etkiye sahiptir.İnsülinin birçok fonksiyonu vardır bunların başında kan dolaşımından hücrelere glikoz alımını kolaylaştırmak için pankreastan salgılanır. Glikoz, karbonhidratlardan türetilir ve vücut için ana yakıt kaynağıdır. Rafine beyaz şeker ve / veya beyaz un gibi yanlış türde karbonhidratların çoğu tüketildiğinde, şekerle baş etmek için aşırı insülin salgılanır. Kısacası, aşırı insülin = aşırı yağ.

DÜŞÜK GLİSEMİK İNDEKSLİ KARBONHİDRATLAR TÜKETİN

Meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar (siyez buğdayı, karakılçık ekmeği) ve kurubaklagillerglisemik indeksi düşük besinlerdir. Kan şekerini bir anda yükseltmez ve insülin direncine neden olmazlar. Araştırmalar, tam tahılların kilo kaybı ve tip II diyabet, kolon kanseri ve kabızlığın önlenmesinde yararlı olduğunu çok açık bir şekilde göstermektedir.

YEŞİLLİKLERE YÖNELİN

Sabah kahvaltıdan önce bir fincan yeşil çay içmek güne uyanık başlamanıza yardımcı olacaktır. Yeşil çay, kanser ve kalp hastalığı gibi hastalıklarla savaşmaya yardımcı olmanın yanı sıra, kilo vermeye yardımcı olur ve birçok sağlık açısından yarara sahiptir. Çalışmalar, yeşil çaydaki antioksidanlar olan kateşinlerin yağ yakımını arttırmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Araştırmalar ayrıca yeşil çayın, nişastaların emilmesine izin veren enzimleri inhibe ederek kan şekerlerini azaltabileceğini ve bağırsaktan yağ emilimini azaltabileceğini göstermektedir. Tipik dozaj, günde üç veya dört fincan veya günlük 300 ila 400 mg kapsül yeşil çay ekstresidir.Sonuç olarak toplam metabolik hızınız hiçbir zaman sabit değildir. Aslında, elastik bir kavramdır ve uygun yiyecekler tüketildiğinde, hidrasyon, egzersiz ve takviyeler ile yükselebilir ve doğal olarak incelmenize yardımcı olabilir.