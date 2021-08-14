Kocaeli’de temmuzda 2 bin 631 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %53,0 azalarak 107 bin 785 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 884 konut satışı ve %17,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin 605 konut satışı ve %9,8 pay ile Ankara, 5 bin 782 konut satışı ve %5,4 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 20 konut ile Ardahan, 28 konut ile Hakkari ve 66 konut ile Bayburt oldu.

DOĞU MARMARA’DA 6 BİN 605

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesi’ne bağlı illerde 2021 yılı Temmuz ayında konut satışı, Kocaeli ilinde 2 bin 631 konut, Sakarya' da 1 923 konut, Düzce'de 584 konut, Bolu'da 505 konut ve Yalova'da 962 konut satışı gerçekleşti.

KOMŞU İLLERDE DURUM

· Sakarya’da bin 923 konut

· Düzce’de 584 konut

· Bolu’da 505 konut

· Yalova’da 962 konut satıldı.

YABANCILARA 4 BİN 495 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %64,0 artarak 4 bin 495 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz ayında ilk sırayı bin 951 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 931 konut satışı ile Antalya, 312 konut satışı ile Ankara, 217 konut satışı ile Mersin ve 158 konut satışı ile Bursa izledi.

EN ÇOK SATIŞ IRAKLILARA YAPILDI

Temmuz ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 712 konut satın aldı. Irak vatandaşlarını sırasıyla, 619 konut ile İran, 365 konut ile Rusya Federasyonu, 229 konut ile Afganistan ve 198 konut ile Almanya vatandaşları izledi.