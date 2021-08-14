Mücbir sebep hali süresince, verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, sel tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi, sel tarihinden önce ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi uzatıldı.
14 Ağu 2021 - 15:13- Ekonomi Güncelleme: 14 Ağu 2021 - 15:14
Sel bölgesi için “mücbir sebep hali” ilan edildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kastamonu, Sinop ve Bartın’da meydana gelen selden etkilenen yerler için “mücbir sebep hali” ilan edildi. Her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi uzatıldı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.