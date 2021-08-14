Çimsa’nın net karı 580 MİLYON TL

Sabancı Holding iştiraki Çimsa, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre, cirosunu yüzde 92 artırarak 854 milyon TL’den 1 milyar 641 milyon TL’ye çıkardı. Net karını ise 38 milyon TL’den 580 milyon TL’ye yükseltti. Dünyanın lider beyaz çimento oyuncularından biri olan Çimsa, ilk 6 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Çimsa, yılın ilk yarısında cirosunu 1 milyar 641 milyon TL’ye; net karını ise 580 milyon TL’ye çıkardı.

“BEYAZ ÇİMENTODA EN ÖNDE GELENLERDENİZ”

Çimsa Genel Müdürü Umut Zenar, “Sabancı Holding ve Çimsa’nın, uluslararası gücü ve vizyonundan yola çıkarak çimento sektöründe küresel alanda faaliyet gösterdiğimiz her yerde, her zaman sürdürülebilir büyüme hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin en büyük çimento sanayicilerinden biri olan şirketimiz, beyaz çimento sektörünün de önde gelen uluslararası oyuncularından biri. Çimsa, bu lider pozisyonunun gereği olarak hem operasyonel sonuçlarındaki başarısını artırmaya devam etmekte hem de kamuoyu ile paylaştığımız stratejik önceliklerini hayata geçirmektedir” dedi.

“BAŞARILI ADIMLARIN ATILDIĞI BİR YIL”

Genel Müdür Zenar, “2021 sadece karlılık anlamında değil, bilanço yönetimi anlamında da oldukça başarılı adımların atıldığı bir yıl oldu. Güçlü operasyonel karlılığımız ve aldığımız stratejik aksiyonlar neticesinde, geçen yılın aynı döneminde 1,3 milyar TL olan konsolide net finansal borcumuz 665 MTL seviyesine gerilemiştir.Bu büyük başarıda, Çimsa olarak özellikle son dönemde attığımız stratejik adımlar etkili oldu. Uluslararası bir marka olarak; beyaz çimento, CAC gibi katma değerli ürünlerimizle farklılaştık” şeklinde konuştu.

“MUTLULUK DUYUYORUZ”

Son olarak Zenar, “Şirketimizin ve ana ortağımız Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'ninoperasyonel ve finansal güçlerini birleştirerek Cimsa SabancıCementBV'nin kurulmasının, olumlu finansal etkilerini de yarıyıl sonuçlarında hissedarlarımızla paylaşmanın mutluluğunu duyuyoruz.Sabancı Topluluğu’nun son yıllarda yaptığı en büyük uluslararası satın almalardan biri olan İspanya Buñol’ü, 155,2 milyon dolara devralmasıyla birlikte global arenadaki pozisyonunu daha da güçlendiren Çimsa, küresel bir oyuncu olarak gelecek dönemde de benzer bir ivme ile büyümeye devam edecek” ifadelerini kullandı.