Aras: Yeni kadrolarla seçime hazırlanacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı ve İl Başkanı Mehmet Aras, 12 ilçe başkanı ile bir araya geldi. İl binasında gerçekleşen toplantıda Aras, 2022 Kasım’da yapılacak bir erken seçim ihtimali nedeniyle il ve ilçe yönetimlerini yenileme kararı aldığını ilçe başkanlarına iletti. Kongre tarihlerini ileten Aras, “Virüs nedeniyle teşkilatların üzerinde bir yorgunluk var, önümüzdeki aylarda yapacağımız kongreler ile yeni ve zinde kadrolarla seçimlere hazırlanacağız” dedi.
“CUMHURBAŞKANI OLACAK”
Yaptığı konuşmadan Aras, “Yaklaşık 3 yıldır teşkilatlarımızda cansiperane bir şekilde mücadele eden dava arkadaşlarımızı dinlendirerek, onların heyecanını aratmayan, daha enerjik yeni bir kadroyla, yapılacak ilk seçimlerde partimizin mecliste çoğunluğu alacak, Genel Başkanımız Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı olacak” ifadelerini kullandı.
“REFAHA KAVUŞTURACAĞIZ”
Sözlerine devam eden Aras, “Partimizin iktidarıyla birlikte, hükümetin rahmetli Erbakan Hoca’nın milli görüş reçetesini uygulayacağız. Milletimizin düştüğü bu girdaptan ancak milli görüş reçetesi çıkarabilir. 85 milyonu huzur ve refaha kavuşturacağız” dedi.
KONGRE TARİHLERİ
İLÇE İSTİŞARE KONGRE
DERİNCE 12 EYLÜL 2021 26 EYLÜL 2021
GÖLCÜK 3 EKİM 2021 17 EKİM 2021
İZMİT 10 EKİM 2021 24 EKİM 2021
KARAMÜRSEL 24 EKİM 2021 7 KASIM 2021
KARTEPE 7 KASIM 2021 21 KASIM 2021
DİLOVASI 21 KASIM 2021 5 ARALIK 2021
KÖRFEZ 5 ARALIK 2021 19 ARALIK 2021
BAŞİSKELE 19 ARALIK 2021 2 OCAK 2022
ÇAYIROVA 2 OCAK 2022 16 OCAK 2022
DARICA 16 OCAK 2022 30 OCAK 2022
KANDIRA 30 OCAK 2022 6 ŞUBAT 2022
GEBZE 6 ŞUBAT 2022 20 ŞUBAT 2022
KOCAELİ 27 MART 2022 10 NİSAN 2022
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.