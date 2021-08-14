14 Ağu 2021 - 15:14- Siyaset G: 14 Ağu 2021 - 15:15

Aras: Yeni kadrolarla seçime hazırlanacağız

12 ilçe başkanı ile bir araya gelen YRP İl Başkanı Mehmet Aras, “Önümüzdeki aylarda yapacağımız kongreler ile yeni ve zinde kadrolarla seçimlere hazırlanacağız” dedi.
Aras: Yeni kadrolarla seçime hazırlanacağız mask
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı ve İl Başkanı Mehmet Aras, 12 ilçe başkanı ile bir araya geldi. İl binasında gerçekleşen toplantıda Aras, 2022 Kasım’da yapılacak bir erken seçim ihtimali nedeniyle il ve ilçe yönetimlerini yenileme kararı aldığını ilçe başkanlarına iletti. Kongre tarihlerini ileten Aras, “Virüs nedeniyle teşkilatların üzerinde bir yorgunluk var, önümüzdeki aylarda yapacağımız kongreler ile yeni ve zinde kadrolarla seçimlere hazırlanacağız” dedi.

“CUMHURBAŞKANI OLACAK”

Yaptığı konuşmadan Aras, “Yaklaşık 3 yıldır teşkilatlarımızda cansiperane bir şekilde mücadele eden dava arkadaşlarımızı dinlendirerek, onların heyecanını aratmayan, daha enerjik yeni bir kadroyla, yapılacak ilk seçimlerde partimizin mecliste çoğunluğu alacak, Genel Başkanımız Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı olacak” ifadelerini kullandı.

“REFAHA KAVUŞTURACAĞIZ”

Sözlerine devam eden Aras, “Partimizin iktidarıyla birlikte, hükümetin rahmetli Erbakan Hoca’nın milli görüş reçetesini uygulayacağız. Milletimizin düştüğü bu girdaptan ancak milli görüş reçetesi çıkarabilir. 85 milyonu huzur ve refaha kavuşturacağız” dedi.

KONGRE TARİHLERİ

İLÇE                                       İSTİŞARE                              KONGRE

DERİNCE                              12 EYLÜL 2021                        26 EYLÜL 2021

GÖLCÜK                              3 EKİM 2021                              17 EKİM 2021

İZMİT                                   10 EKİM 2021                             24 EKİM 2021

KARAMÜRSEL                   24 EKİM 2021                             7 KASIM 2021

KARTEPE                              7 KASIM 2021                            21 KASIM 2021

DİLOVASI                              21 KASIM 2021                         5 ARALIK 2021

KÖRFEZ                                  5 ARALIK 2021                        19 ARALIK 2021

BAŞİSKELE                            19 ARALIK 2021                       2 OCAK 2022

ÇAYIROVA                             2 OCAK 2022                            16 OCAK 2022

DARICA                                   16 OCAK 2022                          30 OCAK 2022

KANDIRA                              30 OCAK 2022                            6 ŞUBAT 2022                                                   

GEBZE                                   6 ŞUBAT 2022                            20 ŞUBAT 2022 

KOCAELİ                               27 MART 2022                           10 NİSAN 2022

# cumhurbaşkanı

14 Ağu 2021 - 15:14 - Siyaset

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