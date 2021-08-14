Aras: Yeni kadrolarla seçime hazırlanacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı ve İl Başkanı Mehmet Aras, 12 ilçe başkanı ile bir araya geldi. İl binasında gerçekleşen toplantıda Aras, 2022 Kasım’da yapılacak bir erken seçim ihtimali nedeniyle il ve ilçe yönetimlerini yenileme kararı aldığını ilçe başkanlarına iletti. Kongre tarihlerini ileten Aras, “Virüs nedeniyle teşkilatların üzerinde bir yorgunluk var, önümüzdeki aylarda yapacağımız kongreler ile yeni ve zinde kadrolarla seçimlere hazırlanacağız” dedi.

“CUMHURBAŞKANI OLACAK”

Yaptığı konuşmadan Aras, “Yaklaşık 3 yıldır teşkilatlarımızda cansiperane bir şekilde mücadele eden dava arkadaşlarımızı dinlendirerek, onların heyecanını aratmayan, daha enerjik yeni bir kadroyla, yapılacak ilk seçimlerde partimizin mecliste çoğunluğu alacak, Genel Başkanımız Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı olacak” ifadelerini kullandı.

“REFAHA KAVUŞTURACAĞIZ”

Sözlerine devam eden Aras, “Partimizin iktidarıyla birlikte, hükümetin rahmetli Erbakan Hoca’nın milli görüş reçetesini uygulayacağız. Milletimizin düştüğü bu girdaptan ancak milli görüş reçetesi çıkarabilir. 85 milyonu huzur ve refaha kavuşturacağız” dedi.

KONGRE TARİHLERİ

İLÇE İSTİŞARE KONGRE

DERİNCE 12 EYLÜL 2021 26 EYLÜL 2021

GÖLCÜK 3 EKİM 2021 17 EKİM 2021

İZMİT 10 EKİM 2021 24 EKİM 2021

KARAMÜRSEL 24 EKİM 2021 7 KASIM 2021

KARTEPE 7 KASIM 2021 21 KASIM 2021

DİLOVASI 21 KASIM 2021 5 ARALIK 2021

KÖRFEZ 5 ARALIK 2021 19 ARALIK 2021

BAŞİSKELE 19 ARALIK 2021 2 OCAK 2022

ÇAYIROVA 2 OCAK 2022 16 OCAK 2022

DARICA 16 OCAK 2022 30 OCAK 2022

KANDIRA 30 OCAK 2022 6 ŞUBAT 2022

GEBZE 6 ŞUBAT 2022 20 ŞUBAT 2022

KOCAELİ 27 MART 2022 10 NİSAN 2022