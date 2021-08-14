Söğüt, AKP’li gençleri ağırladı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir ve yönetimini ağırladı. Bir dizi ziyaret için Körfez’e gelen Baki Özdemir ile bir araya gelen Başkan Söğüt, AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak ve yönetimi ile birlikte Yarımca Sahili’nde vatandaşlarla sohbet etti. Piknik yapan ailelerle sohbet eden Başkan Söğüt, muhabbete ortak oldu.

“EN BÜYÜK TEMİNATSINIZ”

Körfez Belediyesi olarak gençlerle uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Başkan Şener Söğüt, “Umudumuz olan gençlerimiz 2053 vizyonumuzu hayata geçirecek, yarının büyük ve güçlü Türkiye’sini kuracak. Ülkemiz gençlerimizin omuzlarında yükselecek. Aklını, ruhunu ve bedenini bu ülkenin gelecekte ileriye gidebilmesi için ortaya koyan çalışkan gençliğimiz, bizim en büyük teminatımızdır” dedi.