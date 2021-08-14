Söğüt, AKP’li gençleri ağırladı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir ve yönetimini ağırladı. Bir dizi ziyaret için Körfez’e gelen Baki Özdemir ile bir araya gelen Başkan Söğüt, AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak ve yönetimi ile birlikte Yarımca Sahili’nde vatandaşlarla sohbet etti. Piknik yapan ailelerle sohbet eden Başkan Söğüt, muhabbete ortak oldu.
“EN BÜYÜK TEMİNATSINIZ”
Körfez Belediyesi olarak gençlerle uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Başkan Şener Söğüt, “Umudumuz olan gençlerimiz 2053 vizyonumuzu hayata geçirecek, yarının büyük ve güçlü Türkiye’sini kuracak. Ülkemiz gençlerimizin omuzlarında yükselecek. Aklını, ruhunu ve bedenini bu ülkenin gelecekte ileriye gidebilmesi için ortaya koyan çalışkan gençliğimiz, bizim en büyük teminatımızdır” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.