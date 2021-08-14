Kocaeli'de otomobil ve karting yarışları heyecanı yaşanıyor

TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen pist şampiyonasında, süper grupta 23, maxi grupta 6 olmak üzere toplam 29 otomobil parkura çıkıyor. Sıralama turlarıyla başlayan şampiyonada süper grup ve maxi grup ilk yarışları koşulacak. İkinci yarışlar ise yarın gerçekleştirilecek. Şampiyonada dereceye girenlere ödülleri verilecek.
NG Kütahya Seramik ana sponsorluğunda TOSFED Körfez Karting Pisti'nde düzenlenen karting şampiyonasının üçüncü ayak yarışlarında ise micro, mini, formula junior, formula senior ve formula master kategorilerinde 40 sporcu mücadele ediyor. Antrenman ve sıralama turlarının ardından bugün ilk yarışlar gerçekleştirilecek. Yarın ikinci ve üçüncü yarışların koşulmasının ardından dereceye giren sporculara törenle ödülleri verilecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.