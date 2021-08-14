14 Ağu 2021 - 15:36- Spor G: 14 Ağu 2021 - 15:40

Kocaeli'de otomobil ve karting yarışları heyecanı yaşanıyor

AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları ile 2021 Türkiye Karting Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları, Kocaeli'de başladı.
Kocaeli'de otomobil ve karting yarışları heyecanı yaşanıyor mask

TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen pist şampiyonasında, süper grupta 23, maxi grupta 6 olmak üzere toplam 29 otomobil parkura çıkıyor. Sıralama turlarıyla başlayan şampiyonada süper grup ve maxi grup ilk yarışları koşulacak. İkinci yarışlar ise yarın gerçekleştirilecek. Şampiyonada dereceye girenlere ödülleri verilecek.

NG Kütahya Seramik ana sponsorluğunda TOSFED Körfez Karting Pisti'nde düzenlenen karting şampiyonasının üçüncü ayak yarışlarında ise micro, mini, formula junior, formula senior ve formula master kategorilerinde 40 sporcu mücadele ediyor. Antrenman ve sıralama turlarının ardından bugün ilk yarışlar gerçekleştirilecek. Yarın ikinci ve üçüncü yarışların koşulmasının ardından dereceye giren sporculara törenle ödülleri verilecek.

14 Ağu 2021 - 15:36 - Spor

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