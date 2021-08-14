14 Ağu 2021 - 16:12- Gündem G: 14 Ağu 2021 - 16:14

İş insanı Şahin Taş koronaya yenildi

İzmitli İş İnsanı OLŞAH Enerji ortaklarından Şahin Taş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İş insanı Şahin Taş koronaya yenildi mask

İzmit Alikahya bölgesinin tanınan simalarından OLŞAH Enerji Şirketi ortaklarından İş İnsanı Şahin Taş Koronavirüs nedeniyle Nevşehir’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Taş’ın cenazesi yarın memleketi Ordu Gölköy ilçesinde toprağa verilecek.
# koronavirüs, çocuk

14 Ağu 2021 - 16:12 - Gündem

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