Ellibeş’ten 20.yıl mesajı

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, millete hizmet yolunda dolu dolu 20 yılı geride bıraktıklarını belirterek, “Demokrasiyi korumak, milletine en güzel hizmetleri sunmak, ülkemizi uluslararası arenada hak ettiği yere taşımak için durmadan, yorulmadan çalışan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde daima yeni, daima genç diyerek nice 20 yıllara milletimizle birlikte ulaşacağız” dedi.

AKP 20 YAŞINDA

AKP'nin "Erdemliler Hareketi" olarak 14 Ağustos 2001'de siyaset sahnesine çıktığını hatırlatan Başkan Ellibeş, şöyle dedi: “Öncelikle son günlerde ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketletlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Acımız, üzüntümüz çok büyük. Bu nedenle partimizin 20.yaş kutlamalarını iptal ederek, bu acıları en derinden paylaşmaktayız. Afet bölgesi ilan edilen illerimizdeki yaralar inanıyoruz ki en kısa sürede sarılacak, milletimizin daima yanında olacağız. Kurulduktan bir yıl sonra 3 Kasım 2002’de iktidara geldiğinde “Artık hiçbirşey eskisi gibi olmayacak” sloganıyla siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, 20 yıl sonra Türkiye’de bir çok şeyi halkımızın menfaati doğrultusunda kökünden değiştirmiştir. Cumhriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan demokrasiyi korumak ve üzerindeki bütün vesayetleri kaldırmak bunların başında gelmektedir. Düşünün ki, bu hareketin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sadece bir şiir okuduğu için hapse atıldı, siyasi yasaklı ilan edildi. AK Parti, Türkiye’nin en çok oy alan partisi olduğu dönemde kapatılmak istendi. Ancak milletin iradesi ve gücü karşısında yapacak hiçbirşeyleri olmayan bu vesayet odakları, milletimizden aldığımız güçle tek tek yıkıldı, parçalandı. Bugün askeri darbe, muhtıra, anayasa mahkemesinin dayatmaları gibi söylemler tarih olmuştur. Hala bu özlem ve beklenti içinde olanlara da 15 Temmuz’da milletimiz gerekli dersi vermiştir. AK Parti döneminde hem ülkemiz, hem de ilimiz yatırım anlamında da çağ atlamıştır. Altyapıdan yeşil alanlara, ulaşımdan kentsel dönüşüme ilimiz son bir yıl hariç 73,60 milyar ₺ yatırımla adeta yeniden doğmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle partimize, davamıza hizmet etmiş ve bugün aramızda olamayan bütün teşkilat mensuplarımızı rahmetle, minnetle anarken, AK Parti’nin başarısı ve dolayısıyla ülkemizin kalkınması için mücadele eden, partimize gönül veren bütün teşkilatımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. AK Parti’nin 20.kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum. Durmadan, yorulmadan, daima genç, daima yeni diyerek hizmetle dolu nice yıllar diliyorum”.