14 Ağu 2021 - 16:27- Asayiş G: 14 Ağu 2021 - 16:43

Kandıra'da otomobil takla attı: 1 yaralı
Kandıra'da otomobil takla attı: 1 yaralı mask

Alınan bilgiye göre, Kandıra Hediyeli Mahallesi Kaypalı Sapağı mevkiinde Kemal Derin(71) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta maddi hasar oluşurken, sürücü Kemal Derin (71) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından sürücü Kemal Derin'i ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
# sağlık

14 Ağu 2021 - 16:27 - Asayiş

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