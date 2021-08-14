MHP'yi Kocaeli'de kimler yönetecek?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Aydın Ünlü ve yönetiminin genel merkez kararıyla görevden alınmasının ardından Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Kurt il başkanı oldu. Kurt, oluşturduğu yeni yönetim listesini genel merkeze vermişti. 42 kişilik yönetimde yer alan isimlerden bazıları dikkat çekerken eski ocak başkanları, eski ilçe başkanları, eski il ve ilçe yöneticileri de yeni yönetimde yer alıyor. Ayrıca yönetimde 1 kişi doktora, 4 kişi yüksek lisans, 18 kişi üniversite ve 19 kişi lise mezunu olarak yer aldı. Öte yandan listede 3 kadına yer verildi.

İŞTE YÖNETİMDE YER ALAN İSİMLER

ABDURRAHMAN KAYA: Derince’nin tanınmış esnaflarından Abdurrahman Kaya, 2014 seçimlerinde MHP’den Derince Meclis Üyeliği başvurusunda bulunmuştu.

ATAKAN TUNÇ: Ülkücü camianın tanıdığı isimlerden biri olan Atakan Tunç da il yönetiminde yer aldı.

CİHAN AYTEN: Gölcük Ülkü Ocakları eski Başkanı Cihan Ayten de yönetimde yer aldı.

COŞKUN KAYA: Derince’nin tanınmış simalarından. 2014 seçimlerinde MHP Derince için ilçe başkan adayı olmuştu. Emin Şimşek’e karşı yarıştığı seçimde kazanamadı.

DURSUN ALİ FURUNCİ: Darıca’nın tanınan isimlerindenDAF Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Furunci MHP’den milletvekili aday adayı olmuştu.

FATİH GALYAN: Kartepe’nin tanınan isimlerinden olan ve MHP'de uzun yıllar siyaset yapan iş adamı Fatih Galyan, 2019'da AKP Kartepe'den Belediye Meclis Üyeliği için aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu. 2013 yılı yerel seçimlerinde ise İl Başkan Vekili olan Galyan, MHP'nin Kartepe Belediye Başkan Adayı olmuştu. 2015 yılında ise MHP`nin milletvekili aday adayı olmuştu.

FERİT TAŞDEMİR: Gebze eski İlçe Başkanı olan Ferit Taşdemir, dönemin İl Başkanı Aydın Ünlü’nün görevden aldığı ilçe başkanlarındandı.

FİKRİ KALAYCIOĞLU: İzmit’in tanınan isimlerinden olan Fikri Kalaycıoğlu eski il yöneticisiydi.

FİLİZ KIYMAZ: 2012’de MHP’den milletvekili adayı olan Filiz Kıymaz ayrıca o dönem Kadın ve Aileden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

HATİCE URGANCI: MHP İzmit eski İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Urgancı da yeni yönetimde yer aldı.

İBRAHİM ÇAKIROĞLU: Gölcük Belediyesi Meclis Üyesi Kürşat Çakıroğlu’nun kardeşi olan İbrahim Çakıroğlu, MHP Kocaeli Milletvekili adayı olmuştu.

KAMİL ÇAVDAR: Eski il başkanı Ruhi Çavdar’ın oğlu olan Kamil Çavdar, yeni yönetimde yer aldı.

KAMİL AKIN: MHP’nin son il kongresinde il başkan yardımcıları arasında Kamil Akın da yer almıştı.

MEHMET ALİ BOZTAŞ: Eski İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

MELİKŞAH TAŞKIN: Melikşah Taşkın, Ülkü Ocakları eski İl Başkanı olarak görev yapmıştı.

MURAT NURİ DEMİRBAŞ: Gebze’nin tanınan iş adamlarından Murat Nuri Demirbaş da yeni yönetimde yer aldı.

OĞUZ ERHAN KOPUK: Oğuz Erhan Kopuk, MHP İzmit İlçe eski Başkanvekili olarak görev yapmıştı.

ÖGETAY BAL: Ögetay Bal, eski il başkan yardımcısı olarak görev yapmıştı.

ÖRSAN YÜCEDAĞ: Örsan Yücedağ, İzmit eski ilçe yöneticisi olarak görev yapmıştı.

ÖZGE KEÇECİ: Eski İl Kadın Kolları Başkanlığı ve İl Sağlık Komisyonu Başkanlığı gibi görevlerde bulanan Özge Keçeci, KOÜ Tıp Fakültesi’nde görev yapıyor.

RAHMİ ERTÜRK: Avukat olan Rahmi Ertürk, Ülkü Ocakları’nda il başkan yardımcısı olarak görev yapmıştı

SEMİH TÜREYEN: Kocaeli Barosu’na adaylık konusunda ismi sık sık gündeme gelen Semih Türeyen son yerel seçimlerde MHP İzmit İlçe yöneticiliğinden istifa ederek, İzmit Belediye Başkanlığı'na aday adayı olmuş; daha sonra ise adaylıktan çekilmişti.

SÜLEYMAN GÖKBAYRAK: MHP Başiskele İlçe Başkanlığı görevinde de bulunan Süleyman Gökbayrak yerel seçimlerde Başiskele Belediyesi meclis üyeliği için adaylık başvurusunda bulunmuştu.

VEDAT AKBULUT: Derince’de geniş bir kesim tarafından tanınan Dünya Karate Şampiyonu Vedat Akbulut, Kocaeli Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.

YASİN DÜKMEN: Eski İl Başkan Yardımcısı olan Yasin Dükmen, Derince’de Ülkü Ocakları Başkanlığı görevinde de bulunmuştu.

UĞUR ÖCAL: Gebze’de tanınan isimlerden olan ErzincanlıUğur Öcal, emekli devlet memuru. Türk Kamu-sen Türk Emekli-Sen Gebze Bölge Başkanı olan Öcal, Gebze Darıca Çayırova Dilovası Erzincanlılar Derneği eski başkanı ve halen başkan yardımcılığını yürütmekte.

ZAFER KILIÇ: Zafer Kılıç, Körfez Ülkü Ocağı eski başkanı olarak görev yaptı.